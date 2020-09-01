Отец Месси проведет встречу с "Барселоной" в среду
В среду днем состоится встреча, которая может предопределить судьбу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Этим утром, сообщает Daily Mirror, отец и агент игрока Хорхе погрузился на борт частного самолета, который направился из Аргентины в Барселону.
А на среду у Хорхе Месси назначена встреча с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу. Стороны постараются уладить свой спор вокруг будущего Лионеля.
По информации ESPN, Бартомеу собирается предложить 33-летнему аргентинцу новый контракт до 2023 года, тогда как Месси-старший потребует опустить его сына с "Ноу Камп" свободным агентом.
На прошлой неделе Месси по факсу прислал прошение о трансфере. Лионель и его команда юристов считают, что тем самым игрок освободил себя от обязательств по контракту, подписанному в 2017 году и рассчитанному до следующего лета.
Источники на "Ноу Камп" настроены пессимистично насчет продления сотрудничества с Месси, но и отпускать свою суперзвезду безо всякой компенсации "Барселона" не собирается.
Если сторонам не удастся договориться полюбовно, в следующий раз они могут встретиться уже в суде.
За этой ситуацией внимательно наблюдает "Манчестер Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола уже переговорил с Месси и, по совпадению, сейчас тоже находится в Барселоне.
01.09.2020 22:00
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Последние комментарии:
как же остоебенил уже этот лионель
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нахуя тут нам новости лоллиги
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В любом случае Барселона низко поступает с человеком который сделал клуб одним из лучших в Мире за последнее время. От того что они против его воли идут, лучше им от этого не будет и такими темпами он за них точно не сыграет больше и вряд ли они за него что-то получат вообще.
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