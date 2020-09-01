Отец Месси проведет встречу с "Барселоной" в среду

В среду днем состоится встреча, которая может предопределить судьбу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Этим утром, сообщает Daily Mirror, отец и агент игрока Хорхе погрузился на борт частного самолета, который направился из Аргентины в Барселону.



А на среду у Хорхе Месси назначена встреча с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу. Стороны постараются уладить свой спор вокруг будущего Лионеля.



По информации ESPN, Бартомеу собирается предложить 33-летнему аргентинцу новый контракт до 2023 года, тогда как Месси-старший потребует опустить его сына с "Ноу Камп" свободным агентом.



На прошлой неделе Месси по факсу прислал прошение о трансфере. Лионель и его команда юристов считают, что тем самым игрок освободил себя от обязательств по контракту, подписанному в 2017 году и рассчитанному до следующего лета.



Источники на "Ноу Камп" настроены пессимистично насчет продления сотрудничества с Месси, но и отпускать свою суперзвезду безо всякой компенсации "Барселона" не собирается.



Если сторонам не удастся договориться полюбовно, в следующий раз они могут встретиться уже в суде.



За этой ситуацией внимательно наблюдает "Манчестер Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола уже переговорил с Месси и, по совпадению, сейчас тоже находится в Барселоне.