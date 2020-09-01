Каллум Уилсон хочет перейти в "Ньюкасл"

Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон определился с клубом, в котором хочет продолжить свою карьеру, предпочитая всем прочим вариантам "Ньюкасл".

После вылета из Премьер-Лиги "Борнмут" выставил на трансфер почти всех своих больших игроков, включая Дэвида Брукса и Джошуа Кинга. А Натан Аке и Аарон Рамсдейл уже ушли в "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед", соответственно.



Вероятно, будет продан и 28-летний Уилсон. Зарекомендовавшего себя на топ-уровне бомбардира сватают во многие клубы — от "Астон Виллы" до "Тоттенхэма".



Однако Daily Mail утверждает, что Каллум настроен перейти в "Ньюкасл" и сейчас ждет, пока два клуба договорятся между собой.



Близкий к "Борнмуту" источник сообщат, что "вишенки" пока не получали предложение от "сорок", однако это должно случиться в ближайшие 48 часов. Возможно, клуб с "Сент-Джеймс Парк" попытается использовать в качестве разменной монеты своего полузащитника Мэтта Ритчи.



"Ньюкасл", который также договаривается с экс-вингером "Борнмута" Райаном Фрэйзером, подходит к новому сезону с единственным доступным нападающим в лице Энди Кэрролла. Дуайт Гэйл в данный момент травмирован.