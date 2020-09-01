Рюдигер признался, что это он уговорил Хаверца перейти в "Челси"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер признался, что это он уговорил атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца перейти к "синим".
Если верить The Guardian, "Челси" уже согласовал компенсацию за Хаверца, который на "Стэмфорд Бридж" присоединится к своим партнерам по сборной Германии в лице Рюдигера и Тимо Вернера.
Ранее Рюдигер уже рассказывал, что много разговаривал с Вернером во время карантина, убедив Тимо выбрать "Челси". Свое красноречие "агент" Антонио применил и в этот раз.
"С Тимо Вернером все сложилось хорошо — я сделал свой вклад. И я надеюсь, теперь это сработает снова (с Хаверцем)", — цитирует Рюдигера talkSPORT.
01.09.2020 20:00
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Ну если этот инвалид уговорил, то все ясно
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Придется год ещё терпеть его теперь, пока не обвыкнутся немцы
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лучше б играл нормально внештатный агент херов
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ага, и сорвал торжественное открытие дворца бракосочетаний
часовню он тоже развалил?
https://www.youtube.com/watch?v=h0jB5dB3gNo
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переплюнет суперагента погбецы
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ахахаха все, абсолютно все ссут на гпенсов))
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легко уговаривать, когда на игрока особо нет спроса и у него нет выбора куда переходить))
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Скоро и себе замену такими темпами найдёт.
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