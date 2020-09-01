Рюдигер признался, что это он уговорил Хаверца перейти в "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер признался, что это он уговорил атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца перейти к "синим".

Если верить The Guardian, "Челси" уже согласовал компенсацию за Хаверца, который на "Стэмфорд Бридж" присоединится к своим партнерам по сборной Германии в лице Рюдигера и Тимо Вернера.



Ранее Рюдигер уже рассказывал, что много разговаривал с Вернером во время карантина, убедив Тимо выбрать "Челси". Свое красноречие "агент" Антонио применил и в этот раз.



"С Тимо Вернером все сложилось хорошо — я сделал свой вклад. И я надеюсь, теперь это сработает снова (с Хаверцем)", — цитирует Рюдигера talkSPORT.