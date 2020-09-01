Рюдигер признался, что это он уговорил Хаверца перейти в "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер признался, что это он уговорил атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца перейти к "синим".

Если верить The Guardian, "Челси" уже согласовал компенсацию за Хаверца, который на "Стэмфорд Бридж" присоединится к своим партнерам по сборной Германии в лице Рюдигера и Тимо Вернера.

Ранее Рюдигер уже рассказывал, что много разговаривал с Вернером во время карантина, убедив Тимо выбрать "Челси". Свое красноречие "агент" Антонио применил и в этот раз.

"С Тимо Вернером все сложилось хорошо — я сделал свой вклад. И я надеюсь, теперь это сработает снова (с Хаверцем)", — цитирует Рюдигера talkSPORT.



Метки Байер, Рюдигер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 20:00

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  1. jokerz 01.09.2020 21:32 # jokerz
    Ну если этот инвалид уговорил, то все ясно

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  2. bushido 01.09.2020 20:42 # bushido
    Придется год ещё терпеть его теперь, пока не обвыкнутся немцы

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  3. gio 01.09.2020 20:38 # gio
    лучше б играл нормально внештатный агент херов

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  4. mixmaster 01.09.2020 20:25 # mixmaster
    ага, и сорвал торжественное открытие дворца бракосочетаний
    часовню он тоже развалил?
    https://www.youtube.com/watch?v=h0jB5dB3gNo

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  5. yamateh 01.09.2020 20:15 # yamateh
    переплюнет суперагента погбецы

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  6. gunars 01.09.2020 20:04 # gunars
    ахахаха все, абсолютно все ссут на гпенсов))

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  7. stamford-bridge 01.09.2020 20:04 # stamford-bridge
    легко уговаривать, когда на игрока особо нет спроса и у него нет выбора куда переходить))

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  8. chelsea88 01.09.2020 20:03 # chelsea88
    Скоро и себе замену такими темпами найдёт.

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