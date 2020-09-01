Бен Уайт связал свое будущее с "Брайтоном" до 2024 года

Как и ожидалось, защитник Бен Уайт заключил с "Брайтоном" новый контракт до 2024 года.

22-летний Уайт выдающимся образом провел минувший сезон за "Лидс" на правах аренды. Бен принял участие в 46 матчах и помог команде Марсело Бьелсы выиграть Чемпионшип.



Естественно, после выхода в Премьер-Лигу "Лидс" попытался вернуть талантливого защитника. Клуб с "Элланд Роуд" предлагал "Брайтону 18.5, 22 и 25 миллионов фунтов в качестве компенсации, но в ответ всякий раз следовал отказ.



Интерес к Уайту также приписывали "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и "Челси", однако главный тренер "чаек" Грэм Поттер твердо решил, что такой игрок нужен самому.



Таким образом, Уайт заключил сделку на улучшенных условиях и теперь попытается пробиться в состав "Брайтона" в Премьер-Лиге.



"Я давно предвкушал совместную работу с Беном. Я был хорошо осведомлен о нем, еще до своего прихода в клуб".



"Он постепенно поднимался по дивизионам Футбольной Лиги, поиграв за "Ньюпорт", "Питерборо" и "Лидс".



"Он провел блестящий сезон в "Лидсе" и помог им выиграть титул, а теперь у него есть возможность показать свои качества в Премьер-Лиге".



"Мы довольны, что согласовали новый долгосрочный контракт с ним, и я уверен, нашим болельщикам не терпится увидеть его в игре за наш клуб", — сообщил Поттер.