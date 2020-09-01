"Арсенал" объявил о покупке Габриэля

"Арсенал" объявил о приобретении центрального защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса. Сделка оценивается в 27 миллионов фунтов.

Габриэля начали настойчиво сватать в Премьер-Лигу еще минувшей зимой, когда интерес к защитнику приписывали "Эвертону".



После карантина количество претендентом на Габриэля только возросло — к "Эвертону" присоединились "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". Однако все эти клубы оказались позади "Арсенала".



О том, что Габриэль выбрал "Арсенал", стало известно достаточно давно. И вот сегодня "канониры" подтвердили переход 22-летнего бразильца, который заключил долгосрочный контракт и получил футболку с шестым номером.



Габриэль выступал за "Лилль" с января 2017, за это время также успев побывать в аренде в "Труа" и загребском "Динамо".



Особенно удачно сложился для Габриэля минувший сезон, в котором он помог "Лиллю" финишировать на четвертом месте в Лиге 1 и выходил в стартовом составе на все шесть матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов.



"Мы приветствуем Габриэля в "Арсенале". У него так много качеств, которые сделают сильнее нашу оборону и команду в целом. В "Лилле" он проявил себя защитником со множеством выдающихся атрибутов, и нам не терпится увидеть его в качестве игрока "Арсенала", — сообщил главный тренер лондонцев Микель Артета.