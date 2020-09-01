"Арсенал" объявил о покупке Габриэля
"Арсенал" объявил о приобретении центрального защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса. Сделка оценивается в 27 миллионов фунтов.
Габриэля начали настойчиво сватать в Премьер-Лигу еще минувшей зимой, когда интерес к защитнику приписывали "Эвертону".
После карантина количество претендентом на Габриэля только возросло — к "Эвертону" присоединились "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". Однако все эти клубы оказались позади "Арсенала".
О том, что Габриэль выбрал "Арсенал", стало известно достаточно давно. И вот сегодня "канониры" подтвердили переход 22-летнего бразильца, который заключил долгосрочный контракт и получил футболку с шестым номером.
Габриэль выступал за "Лилль" с января 2017, за это время также успев побывать в аренде в "Труа" и загребском "Динамо".
Особенно удачно сложился для Габриэля минувший сезон, в котором он помог "Лиллю" финишировать на четвертом месте в Лиге 1 и выходил в стартовом составе на все шесть матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов.
"Мы приветствуем Габриэля в "Арсенале". У него так много качеств, которые сделают сильнее нашу оборону и команду в целом. В "Лилле" он проявил себя защитником со множеством выдающихся атрибутов, и нам не терпится увидеть его в качестве игрока "Арсенала", — сообщил главный тренер лондонцев Микель Артета.
01.09.2020 18:35
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Последние комментарии:
Хера се сколько тут пушкарей)
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Бичара сраный, абрахам в лч ссал на этого бездаря
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Артета из брёвен сделал обладателей Кубка Англии и её же Суперкубка. ЧТо он сотворит с молодняком - это должен быть успех в чистом виде. Не в этом году, но за 2-3 года вернёт Арсенал на привычное место в топ-3 и в ЛЧ на изи.
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Бедняга
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Ну посмотрим насколько Артета хорош в трансферах. Я лично в первый раз его слышу
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Аахахахаххаха.
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пока гпенсы стариков 36 летних подписывает, Арсенал топов покупает))
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У всех сборных революционные формы, и только у России понос. Если бы не возникали с рукавами, то давно бы сделали новые.
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Челси восемь восемь
Сцать в епло твое не бросим))
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Лолблеать)))
Весь свой трансферный бюджет на какого-то нонейма угрохали геи)
Теперь будут хер сосать.
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Челси ожидания: новый стадион, Лучше Де Хеи, Топ тренер, Азар ЗМ, Жоржиньо мега топ реджиста, Уголек Лучший опорник мира, ЛЧ, победа сегодня.
Челси реальность: хуй вам , самый дорогой нонейм в истории, Носатый и вовсе поссал на вас, Тренер - бестрофейник/шимпанзе, Азар мечтает свалить давно, Жоржиньо думает как отпасовать назад , Уголек занимается херней для себя, естественно только ЛЕ, ТТХ не отдаст четверку у них есть достоинсвто. Сегодня Челси впервые показал на каких хуях они будут катиться в 2019 году в обнимашки новому топ тренеру
Источник: http://fapl.ru/users/lexa-arsenal/
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Смотрю продолжение сериала про Эдуарда Стрельцова.
Источник: http://fapl.ru/posts/80541/?c=1#c7193233
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Смотрю "ротобратьхер" все не угомонится после финала Кубка Англии. Вылез из подшконки, чтобы в рот набрать херов))
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Gunars svetka наверное обкончалась
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Вы прикиньте, эти додичи ггшные отдали 7 номер Саке. Ппц зашкварище, как так низко можно опуститься вообще не понимаю.
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Кто его игру видел? Как чел, могёт?
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Арсенал становится постоянным клиентом Лилля. Кого в следующем году заберут?
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Как трамплин хороший вариант.
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Ливерпуль всё равно гегемонить будет
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