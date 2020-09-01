"Арсенал" объявил о покупке Габриэля

Габриэль Магальяэс "Арсенал" объявил о приобретении центрального защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса. Сделка оценивается в 27 миллионов фунтов.

Габриэля начали настойчиво сватать в Премьер-Лигу еще минувшей зимой, когда интерес к защитнику приписывали "Эвертону".

После карантина количество претендентом на Габриэля только возросло — к "Эвертону" присоединились "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". Однако все эти клубы оказались позади "Арсенала".

О том, что Габриэль выбрал "Арсенал", стало известно достаточно давно. И вот сегодня "канониры" подтвердили переход 22-летнего бразильца, который заключил долгосрочный контракт и получил футболку с шестым номером.

Габриэль выступал за "Лилль" с января 2017, за это время также успев побывать в аренде в "Труа" и загребском "Динамо".

Особенно удачно сложился для Габриэля минувший сезон, в котором он помог "Лиллю" финишировать на четвертом месте в Лиге 1 и выходил в стартовом составе на все шесть матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Мы приветствуем Габриэля в "Арсенале". У него так много качеств, которые сделают сильнее нашу оборону и команду в целом. В "Лилле" он проявил себя защитником со множеством выдающихся атрибутов, и нам не терпится увидеть его в качестве игрока "Арсенала", — сообщил главный тренер лондонцев Микель Артета.


Метки Арсенал, Габриэль, Лилль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 18:35

Количество просмотров Просмотров: 1852

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 01.09.2020 19:56 # mancunia-planet
    Хера се сколько тут пушкарей)

    (ответить)

  2. geniusss 01.09.2020 19:51 # geniusss
    Бичара сраный, абрахам в лч ссал на этого бездаря

    (ответить)

  3. mixmaster 01.09.2020 19:50 # mixmaster
    Артета из брёвен сделал обладателей Кубка Англии и её же Суперкубка. ЧТо он сотворит с молодняком - это должен быть успех в чистом виде. Не в этом году, но за 2-3 года вернёт Арсенал на привычное место в топ-3 и в ЛЧ на изи.

    (ответить)

  4. jirrort 01.09.2020 19:47 # jirrort
    Бедняга

    (ответить)

  5. januzaj00 01.09.2020 19:44 # januzaj00
    Ну посмотрим насколько Артета хорош в трансферах. Я лично в первый раз его слышу

    (ответить)

  6. thegodfather 01.09.2020 19:41 # thegodfather
    Аахахахаххаха.

    (ответить)

  7. gunars 01.09.2020 19:40 # gunars
    пока гпенсы стариков 36 летних подписывает, Арсенал топов покупает))

    (ответить)

  8. ganinilyha 01.09.2020 19:39 # ganinilyha
    У всех сборных революционные формы, и только у России понос. Если бы не возникали с рукавами, то давно бы сделали новые.

    (ответить)

  9. kanoniru-poker 01.09.2020 19:36 # kanoniru-poker
    Челси восемь восемь
    Сцать в епло твое не бросим))

    (ответить)

  10. chelsea88 01.09.2020 19:25 # chelsea88
    Лолблеать)))
    Весь свой трансферный бюджет на какого-то нонейма угрохали геи)
    Теперь будут хер сосать.

    (ответить)

  11. lexa-arsenal 01.09.2020 19:22 # lexa-arsenal
    Челси ожидания: новый стадион, Лучше Де Хеи, Топ тренер, Азар ЗМ, Жоржиньо мега топ реджиста, Уголек Лучший опорник мира, ЛЧ, победа сегодня.
    Челси реальность: хуй вам , самый дорогой нонейм в истории, Носатый и вовсе поссал на вас, Тренер - бестрофейник/шимпанзе, Азар мечтает свалить давно, Жоржиньо думает как отпасовать назад , Уголек занимается херней для себя, естественно только ЛЕ, ТТХ не отдаст четверку у них есть достоинсвто. Сегодня Челси впервые показал на каких хуях они будут катиться в 2019 году в обнимашки новому топ тренеру

    Источник: http://fapl.ru/users/lexa-arsenal/

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 01.09.2020 19:22 # lexa-arsenal
    Смотрю продолжение сериала про Эдуарда Стрельцова.


    Источник: http://fapl.ru/posts/80541/?c=1#c7193233

    (ответить)

  13. gunars 01.09.2020 19:15 # gunars
    Смотрю "ротобратьхер" все не угомонится после финала Кубка Англии. Вылез из подшконки, чтобы в рот набрать херов))

    (ответить)

  14. mototroller 01.09.2020 19:09 # mototroller
    Gunars svetka наверное обкончалась

    (ответить)

  15. superglor 01.09.2020 18:57 # superglor
    Вы прикиньте, эти додичи ггшные отдали 7 номер Саке. Ппц зашкварище, как так низко можно опуститься вообще не понимаю.

    (ответить)

  16. kukuruzzo 01.09.2020 18:53 # kukuruzzo
    Кто его игру видел? Как чел, могёт?

    (ответить)

  17. brown-ale 01.09.2020 18:53 # brown-ale
    Арсенал становится постоянным клиентом Лилля. Кого в следующем году заберут?

    (ответить)

  18. suddenly 01.09.2020 18:44 # suddenly
    Как трамплин хороший вариант.

    (ответить)

  19. salah-mane 01.09.2020 18:40 # salah-mane
    Ливерпуль всё равно гегемонить будет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: