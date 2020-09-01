Агент: "У Тиаго Силвы было много предложений"

Тиаго Силва Агент защитника Тиаго Силвы рассказал, что "Челси" был далеко не единственным клубом, желавшим заполучить его клиента.

В прошлом месяце Силва заключил с "Челси" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

35-летний бразилец присоединился к "синим" как свободный агент, последние восемь сезонов отыграв за ПСЖ.

Тиаго не испытывал недостатка в предложениях, однако вариант с "Челси" показался ему самым заманчивым в силу ряда причин.

"Сейчас он отдыхает в Италии, но до конца недели прибудет в Лондон. Он так рад, что будет выступать в Премьер-Лиге".

У нас было много предложений, но "Челси" — один из 10 крупнейших клубов мира. Что касается физической готовности, то Тиаго может провести на топ-уровне еще пять или шесть лет".

"Мы говорим о спортсмене, который следит за собой. Он не выпивает, он не курит, он не посещает вечеринки. Его жизнь проходит в режиме дом-работа, работа-дом", — сообщил агент Пауло Тоньетто L'Equipe.


Метки ПСЖ, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 18:00

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  1. empry 01.09.2020 18:11 # empry
    Сильва безусловно крайне умный защитник и одно дело провести хороший матч в ЛЧ против английской команды, другое дело играть против них каждую неделю. В любом случае любопытно будет на него взглянуть. Если еще Месси оформят, то это будет однозначно интереснейший сезон за многие годы.

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