Агент: "У Тиаго Силвы было много предложений"
Агент защитника Тиаго Силвы рассказал, что "Челси" был далеко не единственным клубом, желавшим заполучить его клиента.
В прошлом месяце Силва заключил с "Челси" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
35-летний бразилец присоединился к "синим" как свободный агент, последние восемь сезонов отыграв за ПСЖ.
Тиаго не испытывал недостатка в предложениях, однако вариант с "Челси" показался ему самым заманчивым в силу ряда причин.
"Сейчас он отдыхает в Италии, но до конца недели прибудет в Лондон. Он так рад, что будет выступать в Премьер-Лиге".
У нас было много предложений, но "Челси" — один из 10 крупнейших клубов мира. Что касается физической готовности, то Тиаго может провести на топ-уровне еще пять или шесть лет".
"Мы говорим о спортсмене, который следит за собой. Он не выпивает, он не курит, он не посещает вечеринки. Его жизнь проходит в режиме дом-работа, работа-дом", — сообщил агент Пауло Тоньетто L'Equipe.
01.09.2020 18:00
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Сильва безусловно крайне умный защитник и одно дело провести хороший матч в ЛЧ против английской команды, другое дело играть против них каждую неделю. В любом случае любопытно будет на него взглянуть. Если еще Месси оформят, то это будет однозначно интереснейший сезон за многие годы.
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