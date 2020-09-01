Невилл уверен, что Фернандеш избежит синдрома второго сезона

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш избежит синдрома второго сезона.

Фернандеш блестяще проявил себя с момента перехода из "Спортинга" в конце января, сразу же утвердившись ключевым игроком и лидером команды Оле Гуннара Сульшера.



Невилл признает, что к финишу у Фернандеша закончились силы, но ожидает, что португалец вновь будет вести "Юнайтед" за собой в предстоящем сезоне.



"Бруну Фернандеш абсолютно выдохся в концовке сезона".



"В нескольких последних матчах он выглядел абсолютно выжатым, но это было ожидаемо, учитывая его вклад с момента своего перехода — он принял участие в каждом матче, даже с "Норвичем" в Кубке Англии, что было просто нелепо в то время".



"Думаю, Оле думал, что просто не может убрать его из состава. Он набрал ход, он был в форме, он бегал, он был так энергичен, и с ним команда побеждала".



"Однако в концовке сезона у него определенно случился спад, и казалось, что ему нужна передышка. Надеюсь, он смог отдохнуть и теперь снова готов идти вперед".



"Когда смотришь на него, то его настрой и его игра не говорят мне о том, что в следующем сезоне он будет играть хуже. Потому что он обладает верой в себя и смелостью брать мяч, и даже если начало сезона будет сложным, он не утратит эту веру, чтобы брать мяч, находить пространство и отдавать пас вперед".



"На мой взгляд, это сильное качество. Он всегда стремится отдать пас, чтобы обострить игру. Он позволил тройке нападения стать гораздо лучше", — сообщил Невилл.