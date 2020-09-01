Клопп вспомнил, как "Ливерпуль" предложил ему работу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил, что в 2015 году без колебаний согласился на предложение мерсисайдского клуба.

Клопп возглавил "красных" в октябре 2015 — спустя считанные месяцы после ухода из дортмундской "Боруссии". Юрген планировал отдохнуть подольше, однако от такой работы просто не смог отказаться.



"Мы с семьей отдыхали в Лиссабоне, когда мне позвонил мой агент. Он рассказал мне об интересе "Ливерпуля". Вообще-то, в тот момент у нас были совершенно другие планы, потому что мы хотели продлить свой отдых!"



"Я сказал своей семье, и мои мальчики немедленно воскликнули: "Да!" Я посмотрел в глаза (жены) Уллы, и она такая: "И когда?"



"Когда ты даешь такое большое обещание, как я дал, покидая Дортмунд, что мы посвятим год себе, и после четырех месяцев собираешься поменять планы, ты, по крайней мере, должен спросить".



"Я по-настоящему загорелся этой идеей с первой секунды, и им не пришлось уговаривать меня", — вспоминает Клопп в документальном фильме "Liverpool FC: The 30 Year Wait" от BBC.