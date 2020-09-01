"Арсенал" нацелен на Ауара

Уссем Ауар В остатке трансферного окна "Арсенал" сосредоточится на приглашении центрального полузащитника, и цель номер один "канониров" — Уссем Ауар из "Лиона".

Ранее этим летом главный тренер "Арсенала" Микель Артета добавил креатива и опыта своей атаке, подписав Виллана свободным агентом. Также "канониры" укрепляют центр обороны уже прибывшим Вильямом Салиба и прибывающим Габриэлем Магальэясом.

Как только сделка по приобретению Габриэля у "Лилля" будет завершена, "Арсенал" бросит все силы на укрепление центра поля.

Ранее лондонский клуб интересовался Томасом Партеем, однако "Атлетико" отпустит игрока сборной Ганы только за отступные в 50 миллионов евро (44.7 млн. фунтов), что чересчур для Артеты.

В связи с этим "канониры" обратили внимание на Ауара, чей "Лион" должен быть сговорчивее ввиду непопадания в еврокубки на сезон 2020/21.

Как сообщает Football.London, и сам 22-летний француз, воспитанник академии "Лиона", заинтересован в том, чтобы попробовать себя в Премьер-Лиге.


Метки Арсенал, Ауар, Лион

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1202

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  1. wengerrrro 01.09.2020 16:27 # wengerrrro
    дешевле 44 лямов, серьезно? ахахаха

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  2. mixmaster 01.09.2020 15:57 # mixmaster
    Салиба, Виллиан, Магаэльяс, Себальос в аренду - норм норм

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  3. chelsiukpro 01.09.2020 15:21 # chelsiukpro
    Опять Веня посоветовал Артете прикупить в своей любимой Франции :))

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  4. xhakaboom 01.09.2020 15:07 # xhakaboom
    Ой чую, Арсенал в этом сезоне возьмет АПЛ

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