"Арсенал" нацелен на Ауара

В остатке трансферного окна "Арсенал" сосредоточится на приглашении центрального полузащитника, и цель номер один "канониров" — Уссем Ауар из "Лиона".

Ранее этим летом главный тренер "Арсенала" Микель Артета добавил креатива и опыта своей атаке, подписав Виллана свободным агентом. Также "канониры" укрепляют центр обороны уже прибывшим Вильямом Салиба и прибывающим Габриэлем Магальэясом.



Как только сделка по приобретению Габриэля у "Лилля" будет завершена, "Арсенал" бросит все силы на укрепление центра поля.



Ранее лондонский клуб интересовался Томасом Партеем, однако "Атлетико" отпустит игрока сборной Ганы только за отступные в 50 миллионов евро (44.7 млн. фунтов), что чересчур для Артеты.



В связи с этим "канониры" обратили внимание на Ауара, чей "Лион" должен быть сговорчивее ввиду непопадания в еврокубки на сезон 2020/21.



Как сообщает Football.London, и сам 22-летний француз, воспитанник академии "Лиона", заинтересован в том, чтобы попробовать себя в Премьер-Лиге.