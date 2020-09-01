Гиггз уверен, что Джеймс восстановит свою форму в "Юнайтед"

Райан Гиггз и Даниэль Джеймс Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз ожидает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс восстановит свою форму в новом сезоне.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из "Суонси" за 18 миллионов фунтов прошлым летом, Джеймс забил три гола в своих четырех первых матчах за "красных дьяволов". В следующих 42 поединках Даниэль отличился только раз.

Постепенно игра Джеймса стала затухать и навлекать все больше критики, а после карантина 22-летний валлиец отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.

Тем не менее, Гиггз не видит в этом проблемы и считает, что такой сложный период пойдет его подопечному только на пользу.

"Дэн играл не так много ближе к концу сезона, но иногда, в долгосрочной перспективе, это может тебе помочь".

"Возможно, ему это не понравилось. Возможно, он хотел играть больше. Но зная Дэна, его настрой и то, как он тренируется, я уверен, он преодолеет это и станет лучше благодаря этому. На такие вещи можно смотреть с разных точек зрения", — цитирует Гиггза Daily Mail.


Метки Гиггз, Джеймс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 14:00

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  1. salah-mane 01.09.2020 14:34 # salah-mane
    Бегунок с функцией навеса, надо по дешёвке выкупить, Клопп таких любит

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  2. rashford39 01.09.2020 14:22 # rashford39
    Классный игрок, но сыроват. Тем не менее рано его списывать со счетов

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  3. hachidlo 01.09.2020 14:21 # hachidlo
    О какой форме идёт речь?
    Игрок уровня Метта Джарвиса.

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  4. superperez101 01.09.2020 14:16 # superperez101
    закошмаренный какой-то взгляд у пацаненка
    дикие от страха глаза
    причем постоянно

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