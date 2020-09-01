Гиггз уверен, что Джеймс восстановит свою форму в "Юнайтед"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз ожидает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс восстановит свою форму в новом сезоне.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из "Суонси" за 18 миллионов фунтов прошлым летом, Джеймс забил три гола в своих четырех первых матчах за "красных дьяволов". В следующих 42 поединках Даниэль отличился только раз.



Постепенно игра Джеймса стала затухать и навлекать все больше критики, а после карантина 22-летний валлиец отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



Тем не менее, Гиггз не видит в этом проблемы и считает, что такой сложный период пойдет его подопечному только на пользу.



"Дэн играл не так много ближе к концу сезона, но иногда, в долгосрочной перспективе, это может тебе помочь".



"Возможно, ему это не понравилось. Возможно, он хотел играть больше. Но зная Дэна, его настрой и то, как он тренируется, я уверен, он преодолеет это и станет лучше благодаря этому. На такие вещи можно смотреть с разных точек зрения", — цитирует Гиггза Daily Mail.