"Челси" продаст Канте только за 80 млн. фунтов

Антонио Конте и Нголо Канте "Челси" установил цену в 80 миллионов фунтов за полузащитника Нголо Канте, заполучить которого мечтает главный тренер "Интера" Антонио Конте.

Минувший сезон вышел откровенно неудачным для Канте, который никак не мог избавиться от травм, утратив прежнюю ценность для команды.

Возможность перезагрузить свою карьеру Нголо готов предложить Конте, вместе с которым они выигрывали Премьер-Лигу в сезоне 2016/17.

Антонио также заинтересован в партнерах Канте по "Челси" Эмерсоне Палмери и Оливье Жиру, с помощью которых надеется прервать доминирование "Ювентуса" в Серии А.

Нынешний наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард высоко ценит Канте и не желает расставаться с 29-летним французом, однако у него может не быть другого выбора.

После приобретения Кая Хаверца траты "синих" в это трансферное окно превысят 200 млн. фунтов, вдобавок Лэмпард все еще хочет обзавестись новым голкипером и переманить Деклана Райса из "Вест Хэма".

Продажа Канте позволила бы "Челси" отбить часть своих затрат, и на "Стэмфорд Бридж" готовы обсудить продажу Нголо, если "Интер" решится выложить 80 млн. фунтов, сообщает Daily Mirror.


Метки Интер, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 13:00

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  1. makeewadim 01.09.2020 14:44 # makeewadim
    Сильно сдал.. за 80ку конечно же не продадут! 60млн интер вполне согласится

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  2. alexomck 01.09.2020 13:13 # alexomck
    под 30ку, половину времени в лазарете, потом будут как Наполи со своим кулибали мечтать скинуть хоть кому-то.

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  3. thegodfather 01.09.2020 13:08 # thegodfather
    Рофл. Я канешн понимаю, 29 лет, но это наш лучший игрок.
    Онли 150+ млн

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  4. chelsea88 01.09.2020 13:06 # chelsea88
    И ни цента меньше.

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  5. bangladesh 01.09.2020 13:06 # bangladesh
    Лол орео

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