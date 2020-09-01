Сульшер рассчитывает еще на трех новичков, помимо Ван де Бека

Оле Гуннар Сульшер Помимо полузащитника Донни Ван де Бека, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассчитывает еще на трех новичков в это трансферное окно.

В ближайшие дни "Юнайтед" должен подтвердить приобретение Ван де Бека у "Аякса примерно за 40 миллионов фунтов. 23-летний голландец станет первым новичком "красных дьяволов" с января.

Однако The Times утверждает, что до 6 октября Сульшер надеется также обзавестись центральным защитником, правым вингером и нападающим. При этом ряд игроков покинут "Олд Траффорд".

Что касается центра обороны, то здесь Сульшер уже определился со своей приоритетной целью и вскоре собирается предложить 37.5 млн. фунтов за Дайо Упамекано из "РБ Лейпцига".

По мнению Сульшера, Упамекано способен стать идеальным партнером для Харри Магуайра. Аксель Туанзебе, Виктор Линделеф и Эрик Байи таковыми не рассматриваются, а у Криса Смоллинга, Фила Джонса, Маркоса Рохо и вовсе нет будущего в "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 12:00

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  1. mancunia-planet 01.09.2020 12:28 # mancunia-planet
    Супер)

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  2. alexomck 01.09.2020 12:20 # alexomck
    кто этот правый вингер? Санчо уже уплыл как бэ. Ван де Беки, Упомеканы, канеш, хорошо, но приоритетная цель упущена.
    теперь Санчо отправится в Челси, когда Зиех там провалится.

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  3. sir-alexferguson 01.09.2020 12:16 # sir-alexferguson
    слишком красиво чтобы быть правдой

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  4. empry 01.09.2020 12:04 # empry
    Баий большую часть присутствия в обойме показывал добротную игру. Периодические травмы и постоянная ротация не позволили ему интегрироваться в команду и полноценно реализовать свой потенциал. Жаль его. По манере игры напоминает Рио, что в пару к стопперу Магуайру смотрелось бы органично.

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