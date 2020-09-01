Сульшер рассчитывает еще на трех новичков, помимо Ван де Бека
Помимо полузащитника Донни Ван де Бека, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассчитывает еще на трех новичков в это трансферное окно.
В ближайшие дни "Юнайтед" должен подтвердить приобретение Ван де Бека у "Аякса примерно за 40 миллионов фунтов. 23-летний голландец станет первым новичком "красных дьяволов" с января.
Однако The Times утверждает, что до 6 октября Сульшер надеется также обзавестись центральным защитником, правым вингером и нападающим. При этом ряд игроков покинут "Олд Траффорд".
Что касается центра обороны, то здесь Сульшер уже определился со своей приоритетной целью и вскоре собирается предложить 37.5 млн. фунтов за Дайо Упамекано из "РБ Лейпцига".
По мнению Сульшера, Упамекано способен стать идеальным партнером для Харри Магуайра. Аксель Туанзебе, Виктор Линделеф и Эрик Байи таковыми не рассматриваются, а у Криса Смоллинга, Фила Джонса, Маркоса Рохо и вовсе нет будущего в "Юнайтед".
01.09.2020 12:00
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Супер)
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кто этот правый вингер? Санчо уже уплыл как бэ. Ван де Беки, Упомеканы, канеш, хорошо, но приоритетная цель упущена.
теперь Санчо отправится в Челси, когда Зиех там провалится.
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слишком красиво чтобы быть правдой
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Баий большую часть присутствия в обойме показывал добротную игру. Периодические травмы и постоянная ротация не позволили ему интегрироваться в команду и полноценно реализовать свой потенциал. Жаль его. По манере игры напоминает Рио, что в пару к стопперу Магуайру смотрелось бы органично.
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