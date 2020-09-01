Новая форма сборной Англии на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая форма сборной Англии Сборная Англии представила свою новую домашнюю и выездную форму от Nike на предстоящий сезон.

Как гласит официальное заявление FA, новая форма отражает "гармонию между захватывающей молодой командой и страстной армией болельщиков, сплотившихся позади команды".

Домашняя футболка выполнена в традиционном белом цвете, а ее отличительной чертой является расположенная по центру эмблема, что напоминает винтажную форму англичан 1990-х годов.

Помимо двух комплектов формы, технический спонсор "трех львов" также предложил серию тренировочной одежды.

Добавим, впервые команда Гарета Саутгейта покажется в новой форме 5 сентября, когда проведет выездной матч Лиги Наций против Исландии.

Новая форма сборной Англии

Новая форма сборной Англии

Новая форма сборной Англии

Новая форма сборной Англии

Новая форма сборной Англии

Новая форма сборной Англии

Новая форма сборной Англии

Новая форма сборной Англии


Метки Nike, сборная Англии, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. sir-alexferguson 01.09.2020 11:06 # sir-alexferguson
    а стандартной красной не будет чтоли? в этйй хyйне с драконом на поле не выйдешь

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  2. sir-alexferguson 01.09.2020 11:04 # sir-alexferguson
    белая - отсылка к 1998 г

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