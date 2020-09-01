Новая форма сборной Англии на сезон 2020/21 (ФОТО)

Сборная Англии представила свою новую домашнюю и выездную форму от Nike на предстоящий сезон.

Как гласит официальное заявление FA, новая форма отражает "гармонию между захватывающей молодой командой и страстной армией болельщиков, сплотившихся позади команды".



Домашняя футболка выполнена в традиционном белом цвете, а ее отличительной чертой является расположенная по центру эмблема, что напоминает винтажную форму англичан 1990-х годов.



Помимо двух комплектов формы, технический спонсор "трех львов" также предложил серию тренировочной одежды.



Добавим, впервые команда Гарета Саутгейта покажется в новой форме 5 сентября, когда проведет выездной матч Лиги Наций против Исландии.































