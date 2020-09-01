Новая форма сборной Англии на сезон 2020/21 (ФОТО)
Сборная Англии представила свою новую домашнюю и выездную форму от Nike на предстоящий сезон.
Как гласит официальное заявление FA, новая форма отражает "гармонию между захватывающей молодой командой и страстной армией болельщиков, сплотившихся позади команды".
Домашняя футболка выполнена в традиционном белом цвете, а ее отличительной чертой является расположенная по центру эмблема, что напоминает винтажную форму англичан 1990-х годов.
Помимо двух комплектов формы, технический спонсор "трех львов" также предложил серию тренировочной одежды.
Добавим, впервые команда Гарета Саутгейта покажется в новой форме 5 сентября, когда проведет выездной матч Лиги Наций против Исландии.
01.09.2020 11:00
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а стандартной красной не будет чтоли? в этйй хyйне с драконом на поле не выйдешь
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белая - отсылка к 1998 г
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