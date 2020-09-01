Кандидат в президенты "Барселоны" ожидает перехода Месси в "Сити"

Кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейкса уверен, что нападающий Лионель Месси не изменит свое решение насчет ухода из клуба и, скорее всего, отправится в "Манчестер Сити".

Месси подал прошение о трансфере вскоре после унизительного поражения "Барселоны" от "Баварии" со счетом 8:2 в Лиге Чемпионов, однако Фрейкса убежден, что решение Лионеля зрело гораздо дольше.



Фрейкса называет эту ситуацию "катастрофой" для нынешнего президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу, чье место он надеется занять в следующем году.



"Сразу несколько источников сообщили мне, что решение игрока зрело годами и является окончательным. Я не думаю, что здесь есть путь назад".



"Месси — игрок, который стремится к максимальному успеху. Он не может достичь максимального успеха в одиночку, ему нужна команда для этого. Здесь у него нет команды".



"Это тревожит его. Его решение связано с негативными спортивными тенденциями в последние годы".



"Безусловно, Бартомеу виноват в том, потому что задача президента — наладить доверительные отношения с наиболее важными столпами команды".



"Точно так же он должен наладить отношения с тренером, с капитанами. Он не преуспел в этом в последние годы. Президент не смог предотвратить того, что Месси не видит для себя иной альтернативы, кроме как смена клуба".



"Это катастрофа. Однако никогда не бывает только один злодей".



"Думаю, "Сити" — наиболее вероятное направление. Свои самые ослепительные годы Месси провел в "Барселоне" с Пепом. Их воссоединение имеет смысл".



"Как и почти все английские клубы, "Сити" тоже обладает финансовой мощью, чтобы построить команду, способную выиграть что угодно", — сообщил Фрейкса Goal.