Кандидат в президенты "Барселоны" ожидает перехода Месси в "Сити"

Лионель Месси Кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейкса уверен, что нападающий Лионель Месси не изменит свое решение насчет ухода из клуба и, скорее всего, отправится в "Манчестер Сити".

Месси подал прошение о трансфере вскоре после унизительного поражения "Барселоны" от "Баварии" со счетом 8:2 в Лиге Чемпионов, однако Фрейкса убежден, что решение Лионеля зрело гораздо дольше.

Фрейкса называет эту ситуацию "катастрофой" для нынешнего президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу, чье место он надеется занять в следующем году.

"Сразу несколько источников сообщили мне, что решение игрока зрело годами и является окончательным. Я не думаю, что здесь есть путь назад".

"Месси — игрок, который стремится к максимальному успеху. Он не может достичь максимального успеха в одиночку, ему нужна команда для этого. Здесь у него нет команды".

"Это тревожит его. Его решение связано с негативными спортивными тенденциями в последние годы".

"Безусловно, Бартомеу виноват в том, потому что задача президента — наладить доверительные отношения с наиболее важными столпами команды".

"Точно так же он должен наладить отношения с тренером, с капитанами. Он не преуспел в этом в последние годы. Президент не смог предотвратить того, что Месси не видит для себя иной альтернативы, кроме как смена клуба".

"Это катастрофа. Однако никогда не бывает только один злодей".

"Думаю, "Сити" — наиболее вероятное направление. Свои самые ослепительные годы Месси провел в "Барселоне" с Пепом. Их воссоединение имеет смысл".

"Как и почти все английские клубы, "Сити" тоже обладает финансовой мощью, чтобы построить команду, способную выиграть что угодно", — сообщил Фрейкса Goal.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 848

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 01.09.2020 10:55 # sausage
    Не этот ли кандидат пиздел недавно, что с Клоппом контачит за переход его в Барсу? Язык, как помело, у этого кандидата.

    (ответить)

  2. vyrentz 01.09.2020 10:49 # vyrentz
    купить сейчас Месси - это как пытаться найти вчерашний день

    (ответить)

  3. vyrentz 01.09.2020 10:49 # vyrentz
    33 года человеку. 200-250 заплатят за трансфер и 100 зп. лютейшее наебалово.

    (ответить)

  4. aliluya-nn 01.09.2020 10:48 # aliluya-nn
    Наверно, лямов за 100 сторгуются, если Барселона отпустит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: