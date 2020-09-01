Кандидат в президенты "Барселоны" ожидает перехода Месси в "Сити"
Кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейкса уверен, что нападающий Лионель Месси не изменит свое решение насчет ухода из клуба и, скорее всего, отправится в "Манчестер Сити".
Месси подал прошение о трансфере вскоре после унизительного поражения "Барселоны" от "Баварии" со счетом 8:2 в Лиге Чемпионов, однако Фрейкса убежден, что решение Лионеля зрело гораздо дольше.
Фрейкса называет эту ситуацию "катастрофой" для нынешнего президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу, чье место он надеется занять в следующем году.
"Сразу несколько источников сообщили мне, что решение игрока зрело годами и является окончательным. Я не думаю, что здесь есть путь назад".
"Месси — игрок, который стремится к максимальному успеху. Он не может достичь максимального успеха в одиночку, ему нужна команда для этого. Здесь у него нет команды".
"Это тревожит его. Его решение связано с негативными спортивными тенденциями в последние годы".
"Безусловно, Бартомеу виноват в том, потому что задача президента — наладить доверительные отношения с наиболее важными столпами команды".
"Точно так же он должен наладить отношения с тренером, с капитанами. Он не преуспел в этом в последние годы. Президент не смог предотвратить того, что Месси не видит для себя иной альтернативы, кроме как смена клуба".
"Это катастрофа. Однако никогда не бывает только один злодей".
"Думаю, "Сити" — наиболее вероятное направление. Свои самые ослепительные годы Месси провел в "Барселоне" с Пепом. Их воссоединение имеет смысл".
"Как и почти все английские клубы, "Сити" тоже обладает финансовой мощью, чтобы построить команду, способную выиграть что угодно", — сообщил Фрейкса Goal.
01.09.2020 10:00
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Последние комментарии:
Не этот ли кандидат пиздел недавно, что с Клоппом контачит за переход его в Барсу? Язык, как помело, у этого кандидата.
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купить сейчас Месси - это как пытаться найти вчерашний день
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33 года человеку. 200-250 заплатят за трансфер и 100 зп. лютейшее наебалово.
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Наверно, лямов за 100 сторгуются, если Барселона отпустит
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