Ван Дейк желает Ван де Беку удачи в "Юнайтед"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк высказал свой вердикт по поводу решения своего партнера по сборной Голландии Донни Ван де Бека перейти в "Манчестер Юнайтед".

Согласовав условия личного контракта и пройдя медобследование, Ван Дейк должен стать первым новичком "Юнайтед" в это трансферное окно.



Несмотря на то, что полузащитник "Аякса" решил связать свое будущее со злейшим врагом "красных дьяволов", Ван Дейк желает лишь хорошего своему товарищу.



"Пытался ли я переубедить его насчет "Юнайтед"? Нет. Если это случится — а похоже на то, — тогда я от всего сердца пожелаю ему удачи".



"Еще один представитель "оранжевых" станет игроком великого клуба, и это будет замечательно для него, для голландского футбола, для голландской сборной. То же самое касается Натана Аке, перешедшего в "Манчестер Сити", — цитирует Ван Дейка Manchester Evening News.