"Арсенал" близок к продлению аренды Себальоса
Полузащитник "Реала" Дани Себальос близок к возвращению в "Арсенал" на второй подряд сезон.
Несмотря на то, что прошлым летом Себальоса брал в аренду еще Унаи Эмери, Дани прекрасно сработался со сменившим его на посту главного тренера "Арсенала" Микелем Артетой.
24-летний игрок сборной Испании проявил себя с лучшей стороны после карантина, после чего вернулся в Мадрид и уже приступил к тренировкам с "Реалом".
Однако The Guardian ожидает, что в скором времени "Арсенал" продлит аренду Себальоса. После переговоров с Артетой полузащитник выразил желание вернуться в Северный Лондон.
К настоящему моменту "Реал" отклонил уже три предложения "Арсенала" по аренде Себальоса на сезон 2020/21, однако ожидается, что компромисс будет достигнут в ближайшие дни.
01.09.2020 07:00
Просмотров: 738
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пока кто-то покупает Хаверца, уже оформив Зиеша, Вернера, Сильву, Мбуямбу - несчастный середняк вулвич еле-еле оформляет аренду никому не нужного себальоса.
(ответить)
Игрок арсенала все таки забеременел, шок контент
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий