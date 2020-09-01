"Арсенал" близок к продлению аренды Себальоса

Дани Себальос Полузащитник "Реала" Дани Себальос близок к возвращению в "Арсенал" на второй подряд сезон.

Несмотря на то, что прошлым летом Себальоса брал в аренду еще Унаи Эмери, Дани прекрасно сработался со сменившим его на посту главного тренера "Арсенала" Микелем Артетой.

24-летний игрок сборной Испании проявил себя с лучшей стороны после карантина, после чего вернулся в Мадрид и уже приступил к тренировкам с "Реалом".

Однако The Guardian ожидает, что в скором времени "Арсенал" продлит аренду Себальоса. После переговоров с Артетой полузащитник выразил желание вернуться в Северный Лондон.

К настоящему моменту "Реал" отклонил уже три предложения "Арсенала" по аренде Себальоса на сезон 2020/21, однако ожидается, что компромисс будет достигнут в ближайшие дни.


Метки Арсенал, Реал, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 07:00

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  1. chelsea88 01.09.2020 07:26 # chelsea88
    Пока кто-то покупает Хаверца, уже оформив Зиеша, Вернера, Сильву, Мбуямбу - несчастный середняк вулвич еле-еле оформляет аренду никому не нужного себальоса.

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  2. mufc1994 01.09.2020 07:00 # mufc1994
    Игрок арсенала все таки забеременел, шок контент

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