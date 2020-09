Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" договорился с Калиду Кулибали. У Давида Сильвы и Адамы Траоре обнаружили коронавирус. Донни Ван де Бек может стать зятем легенды "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с защитником "Наполи" Калиду Кулибали. (France Football)



Нападающий Лионель Месси больше не считает себя игроком "Барселоны". (Sky Sports)



"Барселона" придерживается мнения, что Месси сможет стать свободным агентом только следующим летом. (ESPN)



Отец Месси встретится с руководством "Барселоны" в среду. (Daily Express)



"Сити" может продать своего вингера Рахима Стерлинга в "Реал" за 100 миллионов фунтов, чтобы отбить затраты на покупку Месси. (Daily Express)



"Ливерпуль" готов продать Джорджиньо Вейналдума в "Барселону" и купить на его место полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару. (The Sun)



"Челси" потребует от "Интера" 80 млн. фунтов за полузащитника Нголо Канте. (Daily Express)



"Шальке-04" заинтересован в приобретении голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса. (Sky Sports)



"Арсенал" согласился отпустить своего защитника Роба Холдинга в "Ньюкасл" на правах аренды. (talkSPORT)



"Кристал Пэлас" близок к аренде 20-летнего полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (The Sun)



"Астон Вилла" заинтересована в нападающем "Борнмута" Каллуме Уилсоне. (Dail Mail)



"Вест Хэм" пытается заманить игрока сборной Германии Марио Гетце. (Daily Express)



Защитник "Галатасарая" Маркао близок к переходу в "Вест Хэм". (Aksam)



"Вест Бромвич" ведет переговоры о покупке нападающего "Уотфорда" Троя Дини. (Daily Mail)



Защитник загребского "Динамо" Йошко Гвардиол может перейти в "Лидс" за 18 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Фанат "Штутгарта" запустил кампанию по сбору средств для приглашения Лионеля Месси в немецкий клуб. Цель — 900 млн. евро. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" предложит новый контракт голкиперу Уго Льорису. (Football Insider)



Правительство Британии осталось довольно попыткой вернуть зрителей на трибуны в товарищеском матче "Брайтона" и "Челси". (Daily Mail)



"Ньюкасл" планирует открыть корпоративные ложи на "Сент-Джеймс Парк" 3 октября. (Daily Mail)



У экс-полузащитника "Сити" Давида Сильвы диагностировали коронавирус. (Sky Sports)



У Адамы Траоре тоже выявили COVID-19, и это не позволит вингеру "Вулверхэмптона" сыграть за сборную Испании. (Marca)



Новичок "Юнайтед" Донни Ван де Бек встречается с Эстель Бергкамп, дочкой легенды "Арсенала" Денниса Бергкампа. (The Sun)