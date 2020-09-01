Ван де Бек прошел медобследование перед тем, как стать игроком МЮ
Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек прошел медицинское обследование перед тем, как официально присоединиться к "Манчестер Юнайтед".
В минувший уикенд "красные дьяволы" совершили прорыв в переговорах по Ван де Беку, согласовав условия и с "Аяксом", и с самим Донни.
Прибыв в расположение сборной Голландии, в понедельник днем 23-летний полузащитник прошел медицинское обследование.
Теперь, когда почти все формальности соблюдены, Ван де Бек может сосредоточиться на матчах своей национальной команды в рамках Лиги Наций — против Польши 4 сентября и против Италии тремя днями позже.
Sky Sports предполагает, что Ван де Бек обойдется "Юнайтед" в 39 миллионов евро (34.8 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.5 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.
Ожидается, что в ближайшие дни трансфер будет официально подтвержден. Отдав долг родине, Донни сразу же улетит в Англию, чтобы познакомиться с командой Оле Гуннара Сульшера.
01.09.2020 00:05
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Последние комментарии:
не думаю, что усиление основы мю.
усиления скамейки? вполне
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редкий игрок эредивизе играет на том же уровне в апл. большинство потом просто забываются в командах второго-третьего эшелона
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охуею если завтра/послезавтра официально объявят. это не стиль мю.этот процесс должен идти месяцами. в идеале вообще можно перенести в след то
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Ребят как включит полный привод на субаре хv? Есть ли какая-то специальная кнопка чтобы крутилась четыре колеса в грязи? Как включит подскажите
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Большое будущее у этого парня, жаль что в МЮ((
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опять помойка середняка подписала. пздц, менеджмент
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Годен для скама.
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