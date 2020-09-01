Ван де Бек прошел медобследование перед тем, как стать игроком МЮ

Донни Ван де Бек Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек прошел медицинское обследование перед тем, как официально присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд "красные дьяволы" совершили прорыв в переговорах по Ван де Беку, согласовав условия и с "Аяксом", и с самим Донни.

Прибыв в расположение сборной Голландии, в понедельник днем 23-летний полузащитник прошел медицинское обследование.

Теперь, когда почти все формальности соблюдены, Ван де Бек может сосредоточиться на матчах своей национальной команды в рамках Лиги Наций — против Польши 4 сентября и против Италии тремя днями позже.

Sky Sports предполагает, что Ван де Бек обойдется "Юнайтед" в 39 миллионов евро (34.8 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.5 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.

Ожидается, что в ближайшие дни трансфер будет официально подтвержден. Отдав долг родине, Донни сразу же улетит в Англию, чтобы познакомиться с командой Оле Гуннара Сульшера.


Метки Аякс, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 805

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 01.09.2020 01:28 # thegodfather
    не думаю, что усиление основы мю.
    усиления скамейки? вполне

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  2. raka-eve 01.09.2020 01:25 # raka-eve
    редкий игрок эредивизе играет на том же уровне в апл. большинство потом просто забываются в командах второго-третьего эшелона

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  3. sir-alexferguson 01.09.2020 01:01 # sir-alexferguson
    охуею если завтра/послезавтра официально объявят. это не стиль мю.этот процесс должен идти месяцами. в идеале вообще можно перенести в след то

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  4. rtrt 01.09.2020 00:43 # rtrt
    Ребят как включит полный привод на субаре хv? Есть ли какая-то специальная кнопка чтобы крутилась четыре колеса в грязи? Как включит подскажите

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  5. ermenileribneler 01.09.2020 00:35 # ermenileribneler
    Большое будущее у этого парня, жаль что в МЮ((

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  6. narcot 01.09.2020 00:11 # narcot
    опять помойка середняка подписала. пздц, менеджмент

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  7. mr-s1n1st3r 01.09.2020 00:10 # mr-s1n1st3r
    Годен для скама.

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