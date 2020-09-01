Ван де Бек прошел медобследование перед тем, как стать игроком МЮ

Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек прошел медицинское обследование перед тем, как официально присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд "красные дьяволы" совершили прорыв в переговорах по Ван де Беку, согласовав условия и с "Аяксом", и с самим Донни.



Прибыв в расположение сборной Голландии, в понедельник днем 23-летний полузащитник прошел медицинское обследование.



Теперь, когда почти все формальности соблюдены, Ван де Бек может сосредоточиться на матчах своей национальной команды в рамках Лиги Наций — против Польши 4 сентября и против Италии тремя днями позже.



Sky Sports предполагает, что Ван де Бек обойдется "Юнайтед" в 39 миллионов евро (34.8 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.5 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Ожидается, что в ближайшие дни трансфер будет официально подтвержден. Отдав долг родине, Донни сразу же улетит в Англию, чтобы познакомиться с командой Оле Гуннара Сульшера.