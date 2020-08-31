Агент Тиаго Силвы раскритиковал Эмери

Агент новичка "Челси" Тиаго Силвы обрушился с критикой на бывшего главного тренера ПСЖ и "Арсенала" Унаи Эмери.

Перед тем, как на прошлой неделе присоединиться к "Челси" свободным агентом, Силва на протяжении восьми сезонов защищал цвета ПСЖ.



Однако два из этих восьми лет агент Пауло Тоньетто считает потерянным временем. Представитель Тиаго убежден, что Эмери просто не в состоянии работать в большом клубе.



"ПСЖ потерял два года, назначив его. Его проблема в том, что он не умеет обращаться со звездными игроками".



"Когда в Париже Неймар и Кавани устроили стычку на поле из-за пенальти, самим игрокам пришлось гасить этот конфликт".



"Когда он пришел в "Арсенал", то первым игроком, которого он разозлил, стал Месут Озил".



"Он хороший тренер для выступлений в Лиге Европы, но не в Лиге Чемпионов. Этот костюм ему не по плечу. Он был ужасным тренером в ПСЖ".



"Будь у ПСЖ тренер другого калибра в эти два года, они бы уже выиграли Лигу Чемпионов", — сообщил Тоньетто L'Equipe.