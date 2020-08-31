Бен Уайт подпишет новый контракт с "Брайтоном"
Талантливый защитник "Брайтона" Бен Уайт готов отвергнуть интерес топ-клубов и заключить новый контракт с "чайками" на улучшенных условиях.
Ранее в этом месяце "Брайтон" отклонил сразу три предложения по Уайту от "Лидса", где Бен провел сезон 2019/20 на правах аренды. Клуб с "Элланд Роуд" был готов заплатить до 25 миллионов фунтов за 22-летнего защитника.
Также интерес к Уайту приписывали некоторым клубам посерьезнее, включая "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако это не вскружило голову молодому англичанину.
Как сообщает Sky Sports, после трех отклоненных предложений "Брайтона" о новом контракте Уайт все-таки решился продлить сотрудничество с "чайками".
Уайт должен заключить сделку до 2024 года с опцией на 12 месяцев, а в новом сезоне попытается застолбить за собой место в первой команде "Брайтона".
31.08.2020 22:00
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