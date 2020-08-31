Бен Уайт подпишет новый контракт с "Брайтоном"

Талантливый защитник "Брайтона" Бен Уайт готов отвергнуть интерес топ-клубов и заключить новый контракт с "чайками" на улучшенных условиях.

Ранее в этом месяце "Брайтон" отклонил сразу три предложения по Уайту от "Лидса", где Бен провел сезон 2019/20 на правах аренды. Клуб с "Элланд Роуд" был готов заплатить до 25 миллионов фунтов за 22-летнего защитника.



Также интерес к Уайту приписывали некоторым клубам посерьезнее, включая "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако это не вскружило голову молодому англичанину.



Как сообщает Sky Sports, после трех отклоненных предложений "Брайтона" о новом контракте Уайт все-таки решился продлить сотрудничество с "чайками".



Уайт должен заключить сделку до 2024 года с опцией на 12 месяцев, а в новом сезоне попытается застолбить за собой место в первой команде "Брайтона".