"Арсенал" отпустил Мхитаряна в "Рому"
"Арсенал" объявил о переходе плеймейкера Генриха Мхитаряна в "Рому".
Именно в "Роме" Мхитарян провел сезон 2019/20 на правах аренды. Генрих отметился всего 16 появлениями с первых минут в рамках Серии А, но при этом забил девять голов и отдал пять результативных передач.
О том, что у римского клуба есть предварительная договоренность о выкупе Мхитаряна, стало известно еще два месяца назад, а сегодня сделка была подтверждена официально, однако это не продажа — "канониры" ничего не получили за Генриха, лишь расторгнув контракт с высокооплачиваемым игроком, чтобы тот свободным агентом воссоединился с "Ромой".
Таким образом, карьера 31-летнего армянина в "Арсенале" окончена. Генрих отыграл за "канониров" полтора сезона, прибыв на "Эмирейтс" из "Манчестер Юнайтед" в обмен на Алексиса Санчеса в январе 2018.
За эти полтора сезона в Северном Лондоне Мхитарян забил девять голов и отдал 13 результативных передач, а также помог "Арсеналу" достичь финала Лиги Европы в 2019 году.
31.08.2020 21:00
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Последние комментарии:
Если бы не жирная зп, то вполне себе можно было б для скамейки оставить
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Правильно стариков надо отпускать) Мы же не гпенсы чтобы пенсионеров содержать или подписывать)
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Шашлычник провалился в АПЛ.
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Вроде бы и был в АПЛ, а вроде бы его никогда там не было и ничего не происходило, прям как с ормянами в турцiи
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