"Арсенал" отпустил Мхитаряна в "Рому"

"Арсенал" объявил о переходе плеймейкера Генриха Мхитаряна в "Рому".

Именно в "Роме" Мхитарян провел сезон 2019/20 на правах аренды. Генрих отметился всего 16 появлениями с первых минут в рамках Серии А, но при этом забил девять голов и отдал пять результативных передач.



О том, что у римского клуба есть предварительная договоренность о выкупе Мхитаряна, стало известно еще два месяца назад, а сегодня сделка была подтверждена официально, однако это не продажа — "канониры" ничего не получили за Генриха, лишь расторгнув контракт с высокооплачиваемым игроком, чтобы тот свободным агентом воссоединился с "Ромой".



Таким образом, карьера 31-летнего армянина в "Арсенале" окончена. Генрих отыграл за "канониров" полтора сезона, прибыв на "Эмирейтс" из "Манчестер Юнайтед" в обмен на Алексиса Санчеса в январе 2018.



За эти полтора сезона в Северном Лондоне Мхитарян забил девять голов и отдал 13 результативных передач, а также помог "Арсеналу" достичь финала Лиги Европы в 2019 году.