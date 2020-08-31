"Арсенал" отпустил Мхитаряна в "Рому"

Генрих Мхитарян "Арсенал" объявил о переходе плеймейкера Генриха Мхитаряна в "Рому".

Именно в "Роме" Мхитарян провел сезон 2019/20 на правах аренды. Генрих отметился всего 16 появлениями с первых минут в рамках Серии А, но при этом забил девять голов и отдал пять результативных передач.

О том, что у римского клуба есть предварительная договоренность о выкупе Мхитаряна, стало известно еще два месяца назад, а сегодня сделка была подтверждена официально, однако это не продажа — "канониры" ничего не получили за Генриха, лишь расторгнув контракт с высокооплачиваемым игроком, чтобы тот свободным агентом воссоединился с "Ромой".

Таким образом, карьера 31-летнего армянина в "Арсенале" окончена. Генрих отыграл за "канониров" полтора сезона, прибыв на "Эмирейтс" из "Манчестер Юнайтед" в обмен на Алексиса Санчеса в январе 2018.

За эти полтора сезона в Северном Лондоне Мхитарян забил девять голов и отдал 13 результативных передач, а также помог "Арсеналу" достичь финала Лиги Европы в 2019 году.


Метки Арсенал, Мхитарян, Рома, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. kanonir1441 31.08.2020 21:17 # kanonir1441
    Если бы не жирная зп, то вполне себе можно было б для скамейки оставить

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  2. gunars 31.08.2020 21:16 # gunars
    Правильно стариков надо отпускать) Мы же не гпенсы чтобы пенсионеров содержать или подписывать)

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  3. brown-ale 31.08.2020 21:14 # brown-ale
    Шашлычник провалился в АПЛ.

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  4. great-alexander 31.08.2020 21:03 # great-alexander
    Вроде бы и был в АПЛ, а вроде бы его никогда там не было и ничего не происходило, прям как с ормянами в турцiи

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