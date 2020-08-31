"Лестер" обсуждает покупку Тимоти Кастаня

"Лестер" ведет переговоры с "Аталантой" о покупке защитника Тимоти Кастаня.

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках крайнего защитника после продажи Бена Чилуэлла в "Челси" за 50 миллионов фунтов на прошлой неделе.



С переездом на "Кинг Пауэр" связывали Николаса Тальяфико из "Аякса" и Робина Госенса, партнера Кастаня на "Аталанте", однако Sky Sports утверждает, что в данный момент именно Тимоти является целью номер один для "лис".



Сам Кастань заинтересован в том, чтобы попробовать себя в Премьер-Лиге. Вдобавок 24-летний бельгиец будет стоить дешевле, чем Тальяфико или Госенс, оцениваемые в 40 млн. фунтов.



В минувшем сезоне Кастань помог "Аталанте" финишировать на третьем месте в Серии и достичь четвертьфинала Лиги Чемпионов.



Обычно Тимоти действует на позиции правого вингбека, но без проблем может сыграть и на левом краю в четверке защитников.