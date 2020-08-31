Озила манят в Катар и Саудовскую Аравию

Месут Озил Клубы из Катара и Саудовской Аравии проявляют интерес к опальному полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу.

Напомним, Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал" после коронавирусной паузы. Матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в минувший уикенд Месут тоже пропустил.

Отсутствие игровой практики не сильно печалит Озила. Комфортная жизнь в Лондоне и зарплата в 350 тысяч фунтов в неделю являются весомыми факторами для Месута, чтобы он остался до истечения своего контракта с "канонирами" следующим летом.

Однако неназванный клуб из Катара и команда из Саудовской Аравии — предположительно, речь идет об "Аль-Насре" — готовы забрать 31-летнего немца с "Эмирейтс" уже сейчас.

Как сообщает The Telegraph, представители арабского футбола уже обозначили свой интерес к Озилу и выразили готовность платить Месуту не меньше, чем "Арсенал".


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 19:00

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  1. danilych89 31.08.2020 19:17 # danilych89
    если то правда, то я вообще ничего не понимаю в футбольной трансферной политике.

    (ответить)

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