Озила манят в Катар и Саудовскую Аравию

Клубы из Катара и Саудовской Аравии проявляют интерес к опальному полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу.

Напомним, Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал" после коронавирусной паузы. Матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в минувший уикенд Месут тоже пропустил.



Отсутствие игровой практики не сильно печалит Озила. Комфортная жизнь в Лондоне и зарплата в 350 тысяч фунтов в неделю являются весомыми факторами для Месута, чтобы он остался до истечения своего контракта с "канонирами" следующим летом.



Однако неназванный клуб из Катара и команда из Саудовской Аравии — предположительно, речь идет об "Аль-Насре" — готовы забрать 31-летнего немца с "Эмирейтс" уже сейчас.



Как сообщает The Telegraph, представители арабского футбола уже обозначили свой интерес к Озилу и выразили готовность платить Месуту не меньше, чем "Арсенал".