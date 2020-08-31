Грилиш впервые вызван в сборную Англии

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.

Напомним, изначально Грилиша не оказалось среди 24 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил на матчи Лиги Наций против Исландии и Дании.



Затем Саутгейт дополнительно вызвал Конора Коуди из "Вулверхэмптона" с Эйнсли Мэйтланд-Найлсом, а сегодня — и Грилиша. Это связано с теми потерями, которые продолжает нести английская сборная.



В предстоящих матчах англичане не смогут рассчитывать не только на Харри Магуайра, который был отчислен по решению Саутгейта, но и н Харри Уинкса с Маркусом Рэшфордом, у которых есть проблемы со здоровьем.



Как и для Калвина Филлипса из "Лидса", Фила Фодена из "Манчестер Сити" и Мейсона Гринвуда из "Манчестер Юнайтед", этот вызов во взрослую сборную Англии становится первым в карьере 24-летнего Грилиша.



Отметим, что Джек был в составе молодежной сборной Англии U-21, которая в 2016 году под руководством Саутгейта выиграла престижный турнир в Тулоне.