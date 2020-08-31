"Челси" согласовал стоимость Кая Хаверца

"Челси" стал еще немного ближе к приобретению Кая Хаверца, согласовав с "Байером" компенсацию за атакующего полузащитника сборной Германии.

После нескольких недель упорных переговоров "Байер" все-таки принял предложение "Челси" по Хаверцу, сообщает авторитетное издание The Guardian.



Клуб со "Стэмфорд Бридж" сразу заплатит за Кая 80 миллионов евро (71.7 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (9 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от ряда условий, включая победу "синих" в Лиге Чемпионов в течение пяти следующих лет.



Кстати, в понедельник главный тренер "Байера" Петер Бос подтвердил, что Хаверц уже собрал чемоданы в Лондон.



"Я ожидаю, что Кевин Фолланд и Кай Хаверц больше не будут с нами тренироваться. Это может случиться и с другими игроками. Мы определенно нуждаемся в новичках", — сообщил Бос.



Добавим, сегодня 21-летний Хаверц прибыл в расположение сборной Германии, которой в четверг играть против Испании, а в воскресенье — против Швейцарии. Если не будет задержек, в Лондон Кай приедет на следующей неделе.