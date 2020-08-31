"Челси" согласовал стоимость Кая Хаверца
"Челси" стал еще немного ближе к приобретению Кая Хаверца, согласовав с "Байером" компенсацию за атакующего полузащитника сборной Германии.
После нескольких недель упорных переговоров "Байер" все-таки принял предложение "Челси" по Хаверцу, сообщает авторитетное издание The Guardian.
Клуб со "Стэмфорд Бридж" сразу заплатит за Кая 80 миллионов евро (71.7 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (9 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от ряда условий, включая победу "синих" в Лиге Чемпионов в течение пяти следующих лет.
Кстати, в понедельник главный тренер "Байера" Петер Бос подтвердил, что Хаверц уже собрал чемоданы в Лондон.
"Я ожидаю, что Кевин Фолланд и Кай Хаверц больше не будут с нами тренироваться. Это может случиться и с другими игроками. Мы определенно нуждаемся в новичках", — сообщил Бос.
Добавим, сегодня 21-летний Хаверц прибыл в расположение сборной Германии, которой в четверг играть против Испании, а в воскресенье — против Швейцарии. Если не будет задержек, в Лондон Кай приедет на следующей неделе.
31.08.2020 17:00
Просмотров: 586
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну неплохая такая диаспора немецких топарей в Челси собирается
(ответить)
"В ходе переговоров "Челси" по Хаверцу изначально предложил предусмотреть первый бонус за победу в Лиге Чемпионов, но "Байеру" это категорически не понравилось, потому что согласитесь Челси вряд ли выиграет Лигу Чемпионов в ближайшее столетие. Также переговоры были осложнены с добавлением подобных невыполнимых пунктов как победа Челси в АПЛ в ближайшие 5 лет, которые "Байер" категорически отверг"
(ответить)
Ещё один шаг
(ответить)
Ждем новость, что Челси переключил внимание на Месси, а Кай Хаверц переходит в манСити.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий