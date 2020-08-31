"Челси" согласовал стоимость Кая Хаверца

Кай Хаверц "Челси" стал еще немного ближе к приобретению Кая Хаверца, согласовав с "Байером" компенсацию за атакующего полузащитника сборной Германии.

После нескольких недель упорных переговоров "Байер" все-таки принял предложение "Челси" по Хаверцу, сообщает авторитетное издание The Guardian.

Клуб со "Стэмфорд Бридж" сразу заплатит за Кая 80 миллионов евро (71.7 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (9 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от ряда условий, включая победу "синих" в Лиге Чемпионов в течение пяти следующих лет.

Кстати, в понедельник главный тренер "Байера" Петер Бос подтвердил, что Хаверц уже собрал чемоданы в Лондон.

"Я ожидаю, что Кевин Фолланд и Кай Хаверц больше не будут с нами тренироваться. Это может случиться и с другими игроками. Мы определенно нуждаемся в новичках", — сообщил Бос.

Добавим, сегодня 21-летний Хаверц прибыл в расположение сборной Германии, которой в четверг играть против Испании, а в воскресенье — против Швейцарии. Если не будет задержек, в Лондон Кай приедет на следующей неделе.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 586

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 31.08.2020 17:18 # division
    Ну неплохая такая диаспора немецких топарей в Челси собирается

    (ответить)

  2. rashford39 31.08.2020 17:11 # rashford39
    "В ходе переговоров "Челси" по Хаверцу изначально предложил предусмотреть первый бонус за победу в Лиге Чемпионов, но "Байеру" это категорически не понравилось, потому что согласитесь Челси вряд ли выиграет Лигу Чемпионов в ближайшее столетие. Также переговоры были осложнены с добавлением подобных невыполнимых пунктов как победа Челси в АПЛ в ближайшие 5 лет, которые "Байер" категорически отверг"

    (ответить)

  3. januzaj00 31.08.2020 17:10 # januzaj00
    Ещё один шаг

    (ответить)

  4. sellman 31.08.2020 17:01 # sellman
    Ждем новость, что Челси переключил внимание на Месси, а Кай Хаверц переходит в манСити.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: