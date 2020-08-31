"Тоттенхэм" сыграет в Болгарии 17 сентября
"Тоттенхэм" обрел своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы.
Напомним, выиграв Кубок Англии, "Арсенал" обрек своих соседей по Северному Лондону на три раунда квалификации для попадания в групповой этап Лиги Европы.
И первым соперником "шпор" на европейской арене становится "Локомотив" из Пловдива. Поездка в Болгарию ждет подопечных Жозе Моуриньо 17 сентября.
Добавим, все противостояния в квалификации Лиги Европы будут одноматчевыми, поэтому в случае ничейного результата по итогам 90 минут и двух 15-минутных экстра-таймов команды перейдут к серии пенальти.
31.08.2020 16:10
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