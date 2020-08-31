"Тоттенхэм" сыграет в Болгарии 17 сентября

Жозе Моуриньо "Тоттенхэм" обрел своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы.

Напомним, выиграв Кубок Англии, "Арсенал" обрек своих соседей по Северному Лондону на три раунда квалификации для попадания в групповой этап Лиги Европы.

И первым соперником "шпор" на европейской арене становится "Локомотив" из Пловдива. Поездка в Болгарию ждет подопечных Жозе Моуриньо 17 сентября.

Добавим, все противостояния в квалификации Лиги Европы будут одноматчевыми, поэтому в случае ничейного результата по итогам 90 минут и двух 15-минутных экстра-таймов команды перейдут к серии пенальти.


Метки Лига Европы, Локомотив, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 16:10

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