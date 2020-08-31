"Эвертон" в 48 часах от сделки по Хамесу Родригесу

"Эвертон" совершил прорыв в переговорах о приобретении плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса.

Со своей зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю Хамес видится обузой для "Реала" в эти кризисные времена, поэтому в Мадриде только приветствуют интерес "Эвертона" к игроку сборной Колумбии.



Как сообщает Sky Sports, два клуба могут согласовать сделку в течение ближайших 48 часов. Уже на этой неделе Хамес надеется пройти обследование и воссоединиться с Карло Анчелотти, который был его тренером не только в "Реале", но и в "Баварии".



29-летний Родригес, сыгравший лишь 14 матчей за "Реал" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, может обойтись мерсисайдскому клубу в 22.4 млн. фунтов.