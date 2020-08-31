"Эвертон" в 48 часах от сделки по Хамесу Родригесу

Хамес Родригес "Эвертон" совершил прорыв в переговорах о приобретении плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса.

Со своей зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю Хамес видится обузой для "Реала" в эти кризисные времена, поэтому в Мадриде только приветствуют интерес "Эвертона" к игроку сборной Колумбии.

Как сообщает Sky Sports, два клуба могут согласовать сделку в течение ближайших 48 часов. Уже на этой неделе Хамес надеется пройти обследование и воссоединиться с Карло Анчелотти, который был его тренером не только в "Реале", но и в "Баварии".

29-летний Родригес, сыгравший лишь 14 матчей за "Реал" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, может обойтись мерсисайдскому клубу в 22.4 млн. фунтов.


Метки Реал, Родригес, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 16:00

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  1. yamateh 31.08.2020 16:49 # yamateh
    жирный контракт набьет и наслаждайся

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  2. rashford39 31.08.2020 16:31 # rashford39
    Скатился

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  3. salah-mane 31.08.2020 16:16 # salah-mane
    Ну ёпти, даже эвертон звёздного игрока приобрёл, когда же к нам придёт алькантара

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  4. gerrard08 31.08.2020 16:10 # gerrard08
    пздц, я чот думал что ему хотяб 26 где-то, но все равно норм трансфер для ирисок за 22. Хоть не лингарда или дринквотера купили за это копье.

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  5. mr-lamps 31.08.2020 16:06 # mr-lamps
    это сколько в шагах?

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  6. m-ballack 31.08.2020 16:05 # m-ballack
    А вот и топчики наконец в Ливерпуль приедут)

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