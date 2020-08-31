Агент рассказал о попытке ПСЖ помешать переходу Силвы в "Челси"

Агент защитника Тиаго Силвы рассказал, что в последний момент ПСЖ пытался предотвратить переход его клиента в "Челси".

Завершив свою карьеру в ПСЖ поражением от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов, на минувшей неделе Силва присоединился к "Челси" в статусе свободного агента.



По словам агента Пауло Тоньетто, у 35-летнего бразильца была возможность остаться в столице Франции, однако парижане опоздали.



"Он (Силва) потерял надежду на новый контракт, потому что два месяца назад (спортивный директор ПСЖ) Леонардо сообщил ему о нежелании продлевать с ним сотрудничество".



"Однако в прошлый вторник Леонардо позвонил Тиаго и озвучил возможность для него остаться еще на год".



"На тот момент Тиаго уже достиг договоренности с "Челси", и пути назад не было. Делая такого рода предложение, ты должен быть уверен. Но когда спортивный директор указывает игроку на дверь, а спустя два месяца хочет его сохранить, как к этому относиться?"



"И хотя Тиаго еще не заключил сделку с "Челси", он не мог себе представить, что примет предложение Леонардо, учитывая слова того двумя месяцами ранее. Это было бы унизительно".



"Мы никогда не обсуждали деньги или срок контракта. Никогда. Леонардо просто сказал, что больше не рассчитывает на него. Ничего кроме", — сообщил Тоньетто L'Equipe.