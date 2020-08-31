"Юнайтед" нацелился на Упамекано
"Манчестер Юнайтед" нацелился на центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.
Лишь накануне стало известно, что "Юнайтед" согласовал приобретение полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека за 40 миллионов фунтов. "Красные дьяволы" договорились и с самим игроком, и с его клубом.
По всей видимости, "Юнайтед" решил потратить бюджет, который изначально был отложен на приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, чей трансфер теперь едва ли возможен.
И за первым приобретением в это окно вскоре может последовать второе — как сообщает ESPN, договорившись по Ван де Беку, теперь "дьяволы" сосредоточили свое внимание на согласовании трансфера Упамекано.
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что 21-летний француз, едва продливший свой контракт в Лейпциге до июня 2023, может стать идеальным партнером для Харри Магуайра по центру обороны.
Ожидается, что "дьяволы" расчистят место для Дайо, избавившись от Маркоса Рохо, Криса Смоллинга и Фила Джонса.
31.08.2020 14:00
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Последние комментарии:
Дорого сильно будет, если обновил контракт, стоит ли - хз.
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Ноуне1м какой то, но если кинка надрачивает на него, то полюбому привозила
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вот это будет топчик
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Нееееет
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Идеальный партнёр для Магуайр в, который сам не идеален?
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хаха..и не мечтайте...он в такую помойку не пойдет
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Он же следующим летом в баварию собрался. чтоб не бесплатно уйти, контракт и продлил с рб
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ВДБ, Упамекано - прям как кин16 заказывал
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Бля, эту новость все лето ждал. Действуем мрази
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