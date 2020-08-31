"Юнайтед" нацелился на Упамекано

Дайо Упамекано "Манчестер Юнайтед" нацелился на центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

Лишь накануне стало известно, что "Юнайтед" согласовал приобретение полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека за 40 миллионов фунтов. "Красные дьяволы" договорились и с самим игроком, и с его клубом.

По всей видимости, "Юнайтед" решил потратить бюджет, который изначально был отложен на приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, чей трансфер теперь едва ли возможен.

И за первым приобретением в это окно вскоре может последовать второе — как сообщает ESPN, договорившись по Ван де Беку, теперь "дьяволы" сосредоточили свое внимание на согласовании трансфера Упамекано.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что 21-летний француз, едва продливший свой контракт в Лейпциге до июня 2023, может стать идеальным партнером для Харри Магуайра по центру обороны.

Ожидается, что "дьяволы" расчистят место для Дайо, избавившись от Маркоса Рохо, Криса Смоллинга и Фила Джонса.


Метки Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1490

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  1. imf-tau 31.08.2020 15:07 # imf-tau
    Дорого сильно будет, если обновил контракт, стоит ли - хз.

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  2. quavo 31.08.2020 14:58 # quavo
    Ноуне1м какой то, но если кинка надрачивает на него, то полюбому привозила

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  3. sj606 31.08.2020 14:58 # sj606
    вот это будет топчик

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  4. kanoniru-poker 31.08.2020 14:41 # kanoniru-poker
    Нееееет

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  5. mancunia-planet 31.08.2020 14:34 # mancunia-planet
    Идеальный партнёр для Магуайр в, который сам не идеален?

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  6. irbis85 31.08.2020 14:32 # irbis85
    хаха..и не мечтайте...он в такую помойку не пойдет

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  7. liverfun 31.08.2020 14:19 # liverfun
    Он же следующим летом в баварию собрался. чтоб не бесплатно уйти, контракт и продлил с рб

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  8. yamateh 31.08.2020 14:19 # yamateh
    ВДБ, Упамекано - прям как кин16 заказывал

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  9. januzaj00 31.08.2020 14:06 # januzaj00
    Бля, эту новость все лето ждал. Действуем мрази

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