Клопп доволен "первым шагом" Минамино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что вингер Такуми Минамино способен стать важным игроком для команды в новом сезоне.

После своего перехода из "Ред Булл" в январе Минамино толком себя не проявил и имел не так много игрового времени.



Однако Клопп убежден, что "Ливерпуль" совершил правильную покупку, первым подтверждением чего стал гол 25-летнего японца в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала".



"Это было важно для него и для нас. За время, что он находится с нами, ему лишь не хватало забить гола. Несколько раз он был близок, и каждый мог видеть, что он прибыл к нам в хорошей форме".



"Гол является более-менее логичным шагом для него, учитывая его уровень игры, особенно в предсезонный период. Поэтому я очень им доволен. Его гол позволил нам остаться в игре, а ему сделать первый важный шаг".



"Он способен проявить себя здесь. За этим мы его и купили. Но после одного-двух хороших предсезонных матчей я не хочу подвергать его огромному давлению. В этом абсолютно нет необходимости".



"У нас хорошая футбольная команда, в состав которой сложно пробиться. Но этот игрок будет очень полезен для нас. Дело не только в его голе. Он также сыграл очень хорошо, действуя на сжатом пространстве, а его первое касание исключительно. Он очень быстр при принятии решений, когда оказывается между линий. Поэтому да, он может быть важным игроком для нас. Это всегда было ясно".



"Он прибыл сюда в самый сложный период наших жизней, как я бы сказал. Ему пришлось адаптироваться к другим вещам в одиночку здесь в Англии во время карантина. Это не так уж приятно. Однако он очень хорошо справился, потому что он супер профессионал", — цитирует Клоппа The Telegraph.