Ван дер Ваарт одобряет выбор Ван де Бека

Экс-игрок "Тоттенхэма" и сборной Голландии Рафаэль Ван дер Ваарт считает, что полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек и "Манчестер Юнайтед" идеально подходят друг другу.

По информации Sky Sports, "Юнайтед" уже согласовал компенсацию за Ван де Бека в размере 40 миллионов фунтов, включая бонусы, а также договорился с Донни об условиях личного контракта.



В данный момент Ван де Бек находится в расположении голландской сборной, где и пройдет необходимое для оформления своего трансфера медобследование, а после матчей Лиги Наций против Польши и Италии прилетит в Манчестер, чтобы присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.



Ван дер Ваарт поддерживает выбор своего соотечественника, которого ранее связывали с переездом в Ла Лигу.



"Донни так сильно заслуживает этого трансфера. Он превосходно играл за "Аякс".



"А "Манчестер Юнайтед" действительно нуждался в такого рода игроке в своей команде. Этот трансфер великолепен и для нас, голландцев. Теперь все мы будем следить за ним. Он полностью заслужил этот переход", — сообщил Ван дер Ваарт NOS.