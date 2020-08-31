Ван дер Ваарт одобряет выбор Ван де Бека
Экс-игрок "Тоттенхэма" и сборной Голландии Рафаэль Ван дер Ваарт считает, что полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек и "Манчестер Юнайтед" идеально подходят друг другу.
По информации Sky Sports, "Юнайтед" уже согласовал компенсацию за Ван де Бека в размере 40 миллионов фунтов, включая бонусы, а также договорился с Донни об условиях личного контракта.
В данный момент Ван де Бек находится в расположении голландской сборной, где и пройдет необходимое для оформления своего трансфера медобследование, а после матчей Лиги Наций против Польши и Италии прилетит в Манчестер, чтобы присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.
Ван дер Ваарт поддерживает выбор своего соотечественника, которого ранее связывали с переездом в Ла Лигу.
"Донни так сильно заслуживает этого трансфера. Он превосходно играл за "Аякс".
"А "Манчестер Юнайтед" действительно нуждался в такого рода игроке в своей команде. Этот трансфер великолепен и для нас, голландцев. Теперь все мы будем следить за ним. Он полностью заслужил этот переход", — сообщил Ван дер Ваарт NOS.
31.08.2020 12:00
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крутой трансфер, пахаря взяли
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