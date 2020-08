Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за Тиаго Алькантару. "Интер" может переманить Эмерсона Палмери, Нголо Канте и Оливье Жиру из "Челси". Нуну Эшпириту Санту не соглашается на новый контракт с "Вулверхэмптоном". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" может составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару. (Bild)



"Юнайтед" провел переговоры с "Астон Виллой" насчет приобретения плеймейкера Джека Грилиша. (Daily Mail)



"Тоттенхэму" не удалось в последний момент увести полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека из под носа у "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Челси" готов продать полузащитника Нголо Канте в "Реал" за 60 миллионов фунтов. (Football Insider)



Главный тренер "Интера" Антонио Конте попросил свой клуб взять Канте в аренду с последующим выкупом за 44.5 млн. фунтов. (Tuttomercatoweb)



Также Конте готов вернуться в свой бывший клуб за нападающим Оливье Жиру. (Tuttosport)



Агент защитника "Челси" Эмерсона Палмери подтвердил интерес со стороны "Интера". (Goal)



"Челси" обратил внимание на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму. (Football Insider)



"Арсенал" хочет решить вопросы с будущим Эмилиано Мартинеса, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Пьер-Эмерика Обамеянга до старта сезона. (Daily Mirror)



"Арсенал" сообщил "Ньюкаслу", что Мэйтланд-Найлс стоит 25 млн. фунтов. (The Sun)



"Арсенал" назвал "Ювентусу" цену за защитника Эктора Беллерина — 27 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



"Валенсия" обратилась насчет полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи. (Super Deporte)



Полузащитник "Ромы" Амаду Диавара заинтересовал "Арсенал", о чем сообщил агент 23-летнего гвинейца. (Tuttomercato)



"Тоттенхэм" является главным претендентом на защитника "Интера" Милана Шкриниара благодаря встречному интересу итальянского клуба к Танги Ндомбеле. (Tuttosport)



"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" ведут борьбу за нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга. (The Chronicle)



"Лидс" заинтересован в аргентинском полузащитнике "Удинезе" Родриго Де Пауле, но должен будет заплатить 31 млн. фунтов. (The Guardian)



"Фенербахче" нацелился на плеймейкера "Вест Хэма" Мануэля Лансини. (TEAMtalk)



"Астон Вилла" манит нападающего "Бретфорда" Олли Уоткинса контрактом с зарплатой в 70 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Нападающий "Вест Хэма" Себастьян Алле отказался перейти в "Герту". (90min)



"Фулхэм" собирается арендовать полузащитника "Бенфики" Флорентину Луиша с опцией выкупа за 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту недоволен трансферной активностью своего клуба и потому не соглашается на новый контракт. (Daily Mirror)



Полузащитник "Юнайтед" Неманья Матич завершил карьеру в сборной Сербии. (Manchester Evening News)



Легенда "Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал решение тренера Гарета Саутгейта отчислить защитника Харри Магуайра из сборной Англии. (Daily Mirror)



После инцидента с Магуайром на Миконосе звезды Премьер-Лиги собираются брать с собой телохранителей в отпуск. (The Sun)