Чех: "Челси" не отказывается от Кепы"
Технический советник "Челси" Петр Чех заявил, что у голкипера Кепы Аррисабалаги все еще есть будущее на "Стэмфорд Бридж".
Второй сезон в английском футболе вышел очень тяжелым для самого дорогого голкипера в мире. Возможно, "синие" и финишировали в топ-4 Премьер-Лиги, но при этом пропустили просто пугающее количество мячей — 54.
По ходу кампании главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард утратил доверие к Кепе и сейчас пытается обзавестись новым первым номером, готовя уже второе предложение о покупке Эдуара Менди из "Ренна".
Чех не исключает приход другого голкипера, но призывает не воспринимать это как сигнал об окончании карьеры Кепы в "Челси".
"Бесспорно, у Кепы были сложности в минувшем сезоне. Но клуб инвестировал в него и дал долгосрочный контракт, потому что они верят в наличие у него необходимых для успеха качеств и атрибутов".
"Состав будет обновлен — возможно, даже в воротах, и именно это сейчас обсуждается. Однако никто не отказывается от Кепы, и все мы надеемся, что его ждет блестящее будущее", — цитирует Чеха Daily Star.
31.08.2020 10:00
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Последние комментарии:
Кепа Артурикблясалага топчик, десятку положит за сезон
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да потому как это дно никому не впарить, тем более за деньги
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Ну хотят пусть еще сезон постоит, все позиции сразу усилить не получится это понятно. В данный момент и продать тяжело не нужных игроков.
Но зачем нужен 28-летний Эдуар Менди не очень ясно. Это же не Облак, что бы делать на него ставку в таком возрасте. И трата 17.8 млн. фунтов на сенегальца остаётся не очень понятной. Если уж собирались добавлять конкуренции и усиливаться, то за чем с Вилли контракт продлили? 3 вратаря с серьёзной зарплатой немного накладновато.
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Без зрителей и болелщиков нет мотивации стоять в воротах... тот же Руди сдулся после длительной паузы. А был несколько лет афигеным защитником! А тепер даже пару дней назад успел накасячить....:((
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При сари хоть был вратарем.а щас лумпар загнобил до дно
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Обнадёживает полено
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