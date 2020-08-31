Чех: "Челси" не отказывается от Кепы"

Кепа Аррисабалага Технический советник "Челси" Петр Чех заявил, что у голкипера Кепы Аррисабалаги все еще есть будущее на "Стэмфорд Бридж".

Второй сезон в английском футболе вышел очень тяжелым для самого дорогого голкипера в мире. Возможно, "синие" и финишировали в топ-4 Премьер-Лиги, но при этом пропустили просто пугающее количество мячей — 54.

По ходу кампании главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард утратил доверие к Кепе и сейчас пытается обзавестись новым первым номером, готовя уже второе предложение о покупке Эдуара Менди из "Ренна".

Чех не исключает приход другого голкипера, но призывает не воспринимать это как сигнал об окончании карьеры Кепы в "Челси".

"Бесспорно, у Кепы были сложности в минувшем сезоне. Но клуб инвестировал в него и дал долгосрочный контракт, потому что они верят в наличие у него необходимых для успеха качеств и атрибутов".

"Состав будет обновлен — возможно, даже в воротах, и именно это сейчас обсуждается. Однако никто не отказывается от Кепы, и все мы надеемся, что его ждет блестящее будущее", — цитирует Чеха Daily Star.


Метки Аррисабалага, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 10:00

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  1. j-silver 31.08.2020 11:19 # j-silver
    Кепа Артурикблясалага топчик, десятку положит за сезон

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  2. mixmaster 31.08.2020 11:15 # mixmaster
    да потому как это дно никому не впарить, тем более за деньги

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  3. blueswin 31.08.2020 11:01 # blueswin
    Ну хотят пусть еще сезон постоит, все позиции сразу усилить не получится это понятно. В данный момент и продать тяжело не нужных игроков.

    Но зачем нужен 28-летний Эдуар Менди не очень ясно. Это же не Облак, что бы делать на него ставку в таком возрасте. И трата 17.8 млн. фунтов на сенегальца остаётся не очень понятной. Если уж собирались добавлять конкуренции и усиливаться, то за чем с Вилли контракт продлили? 3 вратаря с серьёзной зарплатой немного накладновато.

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  4. chelsiukpro 31.08.2020 10:30 # chelsiukpro
    Без зрителей и болелщиков нет мотивации стоять в воротах... тот же Руди сдулся после длительной паузы. А был несколько лет афигеным защитником! А тепер даже пару дней назад успел накасячить....:((

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  5. chr1s8rown 31.08.2020 10:11 # chr1s8rown
    При сари хоть был вратарем.а щас лумпар загнобил до дно

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  6. mkcfc 31.08.2020 10:05 # mkcfc
    Обнадёживает полено

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