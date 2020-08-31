Чех: "Челси" не отказывается от Кепы"

Технический советник "Челси" Петр Чех заявил, что у голкипера Кепы Аррисабалаги все еще есть будущее на "Стэмфорд Бридж".

Второй сезон в английском футболе вышел очень тяжелым для самого дорогого голкипера в мире. Возможно, "синие" и финишировали в топ-4 Премьер-Лиги, но при этом пропустили просто пугающее количество мячей — 54.



По ходу кампании главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард утратил доверие к Кепе и сейчас пытается обзавестись новым первым номером, готовя уже второе предложение о покупке Эдуара Менди из "Ренна".



Чех не исключает приход другого голкипера, но призывает не воспринимать это как сигнал об окончании карьеры Кепы в "Челси".



"Бесспорно, у Кепы были сложности в минувшем сезоне. Но клуб инвестировал в него и дал долгосрочный контракт, потому что они верят в наличие у него необходимых для успеха качеств и атрибутов".



"Состав будет обновлен — возможно, даже в воротах, и именно это сейчас обсуждается. Однако никто не отказывается от Кепы, и все мы надеемся, что его ждет блестящее будущее", — цитирует Чеха Daily Star.