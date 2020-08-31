"Тоттенхэм" обсуждает покупку Джошуа Кинга

"Тоттенхэм" договаривается о приобретении нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга.

Кинга связывали с уходом из "Борнмута" лишь в январе. Тогда интерес к Джошуа проявлял "Манчестер Юнайтед", но в итоге подписал не 28-летнего норвежца, а Одиона Игало.



Покинув Премьер-Лигу, "Борнмут" не видит смысла удерживать своих самых дорогостоящих игроков, и Кинг — один из тех, кто доступен для трансфера.



Вопреки слухам об интересе "Тоттенхэма" к Каллуму Уилсону, на самом деле, как утверждает talkSPORT, "шпоры" нацелены на его партнера по команде Кинга и уже ведут с "вишенками" переговоры об условиях сделки.



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что Кинг, забивший шесть голов и отдавший четыре результативные передачи в 26 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги, мог бы стать идеальным дублером для Харри Кейна.