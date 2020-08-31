"Тоттенхэм" обсуждает покупку Джошуа Кинга
"Тоттенхэм" договаривается о приобретении нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга.
Кинга связывали с уходом из "Борнмута" лишь в январе. Тогда интерес к Джошуа проявлял "Манчестер Юнайтед", но в итоге подписал не 28-летнего норвежца, а Одиона Игало.
Покинув Премьер-Лигу, "Борнмут" не видит смысла удерживать своих самых дорогостоящих игроков, и Кинг — один из тех, кто доступен для трансфера.
Вопреки слухам об интересе "Тоттенхэма" к Каллуму Уилсону, на самом деле, как утверждает talkSPORT, "шпоры" нацелены на его партнера по команде Кинга и уже ведут с "вишенками" переговоры об условиях сделки.
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что Кинг, забивший шесть голов и отдавший четыре результативные передачи в 26 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги, мог бы стать идеальным дублером для Харри Кейна.
31.08.2020 09:00
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