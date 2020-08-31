Клопп призвал коллег по Премьер-Лиге поддержать идею о пяти заменах

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своих коллег по Премьер-Лиге одуматься и поддержать идею о пяти заменах.

Ранее на текущей неделе стало известно, что большие клубы лоббируют идею о пяти заменах после того, как в июле участники высшего английского дивизиона проголосовали против сохранения этого правила на сезон 2020/21.



По мнению Клоппа, возможность делать по пять замен вместо привычных трех за матч поможет командам лучше распределить нагрузку на протяжении сезона, который обещает быть чрезвычайно насыщенным.



"Я знаю, что люди снова будут говорить об этом как о преимуществе для больших клубов. Но я смотрю на это не так. Я не хочу, чтобы у меня было преимущество в этом соревновании".



"У нас будет на четыре недели меньше времени, чтобы сыграть 38 матчей в Премьер-Лиге. Это говорит обо всем. А другие соревнования, насколько мне известно, останутся прежними".



"Это (пять замен) просто одна из вещей, которые бы могли помочь. Я допускаю, что другие команды смотрят на это иначе, но это никогда не было преимуществом. Я убедился насчет этого в девяти заключительных матчах минувшего сезона".



"Нам лишь важно определить, как мы сможем лучше преодолеть этот сезон. А не выискивать какое-то небольшое преимущество".



"Нам важно найти хороший способ преодолеть сезон, оберегая футболистов и сохраняя хороший уровень игры. Думаю, именно это имеет значение. Но не я принимаю решения", — цитирует Клоппа Daily Mirror.