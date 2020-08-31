Пьер-Эмиль Хейбьерг: тот, кто нужен "Тоттенхэму"

Предлагаем вашему вниманию рассказ о новичке "Тоттенхэма" Пьер-Эмиле Хейбьерге — игроке, который обещает стать краеугольным камнем в планах главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.

В новом сериале Amazon, посвященном минувшему сезону "Тоттенхэма", Моуриньо после прихода в клуб дает интересную характеристику Эрику Дайеру.



В беседе со своим помощником Жоау Сакраменту главный тренер "шпор" называет Дайера "единственным игроком команды, любящим на поле "конфликт". В составе "Тоттенхэма" никто, кроме Эрика, не стремится выполнять "грязную" работу — никто к этому не приспособлен по своей природе. Включая даже защитников.



Моуриньо подтолкнул Дайера к подписанию нового контракта. Одним из аргументов было то, что тренер лондонцев позволяет игроку сборной Англии на постоянной основе вернуться в центр обороны. У Дайера был непростой период в клубе в последний год работы Маурисио Почеттино, и его возвращение на первые роли при Моуриньо проходило постепенно. Но он все равно оставался "единственным, кто любит "конфликт" — и это была одна из причин часто несбалансированной игры команды.



"Тоттенхэм" столкнулся с разными кадровыми проблемами, но даже в оптимальном составе "шпорам" не хватало профильного опорника в центре поля. Попытки Моуриньо в больших матчах сыграть "от обороны" и насытить центральную линию выглядели неубедительными из-за банального отсутствия футболиста, умеющего отбирать мяч. Джовани Ло Чельсо, Харри Уинкса и Муссу Сиссоко периодически хвалили, но футболиста, "любящего конфликт", в поле действительно не было. Из-за такого очевидного пробела в центре полузащиты нарушался весь игровой баланс команды.



Пьер-Эмиль Хейбьерг — возможный ответ на проблемный вопрос. Датчанин стал первым приобретением "Тоттенхэма" нынешним летом. Хейбьергу всего 25 лет, но его путь уже кажется длинным и неровным. Он мало похож на футболиста своего поколения, в Дании к нему относятся неоднозначно, и кто-то даже скажет, что Пьер-Эмиль "любит "конфликт" слишком сильно. Но он также сумел в 23 года стать капитаном "Саутгемптона", а главное — Хейбьерг похож на своеобразную, но сильную личность, что должно особенно импонировать Моуриньо.



В "Баварии" Пеп Гвардиола видел в датчанине нового Бускетса, но всех ожиданий Хейбьерг, дебютировавший в первой команде уже в 17, не оправдал. Смерть отца сильно сказалась на менталитете футболиста, который стал редким скандинавским спортсменом, открыто демонстрирующим свои эмоции. Общий язык с Гвардиолой был утрачен, Хейбьерг поиграл в арендах за "Аугсбург" и "Шальке", а критики поставили на нем клеймо "высокомерного игрока".



Действительно, Пьер-Эмиль никогда не боялся говорить о своих желаниях тренерам. По скандинавским понятием Хейбьерг непозволительно много выставляет напоказ свои чувства. Но он также прирожденный лидер. С годами он смирился с ролью опорного полузащитника, и уже в "Саутгемптоне" проявлял себя образцовым профессионалом. Хейбьерг всегда казался старше своих лет и говорил интереснее большинства футболистов. В 25 он ведет себя как бывалый ветеран, при этом находящийся на пике физических возможностей.



Он по-настоящему любит отбирать мяч, держать контроль над центральной линией и раздавать указания партнерам. Моуриньо, по его же словам, не хватало "настоящих лидеров" — не тех, кто берет ответственность при необходимости, а тех, кто родился с этими задатками. У Хейбьерга их предостаточно, и все детско-юношеские тренеры Пьера-Эмиля говорят об одном и том же.



Трансфер опорного полузащитника из "Саутгемптона" — вроде бы не то, что должно вывести "Тоттенхэм" на новый уровень. Но это именно такой игрок, которого "шпорам" не хватало. Его отношения с Моуриньо должны стать определяющим фактором. Он похож на того, кого хотел именно португалец. В юности Хейбьерг наигрывался на позиции "десятки", но, по сути, оказался недостаточно хорош, чтобы играть в атаке на топ-уровне. Это любимый типаж Моуриньо: в меру сильные футболисты, которые отдают сто процентов на поле, пытаются быть примером для партнеров и обладают легкой заносчивостью.



Хейбьерг умен и старомоден. Он почти не пользуется социальными сетями, и аккаунт в инстаграме датчанин завел только прошлой осенью. Выражать мысли новичок "шпор" способен грамотной речью, используя метафоры, а не эмодзи. Моуриньо испытывает трудности с манерами нового поколения, но с Хейбьергом они должны хорошо понимать друг друга.



Пьер-Эмиль был фанатом Моуриньо с детства и, кажется, серьезно ориентировался на игроков того поколения. Он может стать его любимцем сейчас. Точно у тренера "Тоттенхэма" появился еще один футболист, который любит "конфликт" в самом лучшем для Жозе смысле этого слова.



Иван Громиков специально для FAPL.ru