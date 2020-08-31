"Сити" готов заплатить "Месси" 450 млн. фунтов
"Манчестер Сити" предложит нападающему "Барселоны" Лионелю Месси пятилетний контракт стоимостью 450 миллионов фунтов.
На прошлой неделе Месси официально попросил "Барселону" о трансфере, что вызвало небывалый ажиотаж среди европейских грандов, включая ПСЖ и "Интер".
Однако благодаря своей финансовой мощи и персонам Хосепа Гвардиолы и Серхио Агуэро "Сити" является абсолютным фаворитом в борьбе за 33-летнего аргентинца.
Как сообщает Daily Mirror, клуб с "Этихад" уже готовит свое предложение для Месси, собираясь заплатить Лионелю полмиллиарда евро в течение пяти следующих лет. Данная сумма указана уже после уплаты налогов.
При этом подразумевается, что после своего третьего сезона на "Этихад" Месси отправится в дочерний клуб "горожан" "Нью-Йорк Сити" и завершит карьеру в МЛС.
В Манчестере и Нью-Йорке Месси будет получать по 45 млн. фунтов в год, а по завершении контракта получит оставшуюся половину суммы в качестве бонуса.
31.08.2020 06:00
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Отменяйте нахуй ФФП, толку от этой поебени никакой
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И похер на ФП и что месяц назад закончился суд
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