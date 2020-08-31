"Сити" готов заплатить "Месси" 450 млн. фунтов

Лионель Месси "Манчестер Сити" предложит нападающему "Барселоны" Лионелю Месси пятилетний контракт стоимостью 450 миллионов фунтов.

На прошлой неделе Месси официально попросил "Барселону" о трансфере, что вызвало небывалый ажиотаж среди европейских грандов, включая ПСЖ и "Интер".

Однако благодаря своей финансовой мощи и персонам Хосепа Гвардиолы и Серхио Агуэро "Сити" является абсолютным фаворитом в борьбе за 33-летнего аргентинца.

Как сообщает Daily Mirror, клуб с "Этихад" уже готовит свое предложение для Месси, собираясь заплатить Лионелю полмиллиарда евро в течение пяти следующих лет. Данная сумма указана уже после уплаты налогов.

При этом подразумевается, что после своего третьего сезона на "Этихад" Месси отправится в дочерний клуб "горожан" "Нью-Йорк Сити" и завершит карьеру в МЛС.

В Манчестере и Нью-Йорке Месси будет получать по 45 млн. фунтов в год, а по завершении контракта получит оставшуюся половину суммы в качестве бонуса.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 06:00

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  1. kos9k 31.08.2020 06:59 # kos9k
    Отменяйте нахуй ФФП, толку от этой поебени никакой

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  2. beatles-red 31.08.2020 06:25 # beatles-red
    И похер на ФП и что месяц назад закончился суд

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