"Юнайтед" согласовал приобретение Ван де Бека

"Манчестер Юнайтед" согласовал компенсацию за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека в размере около 40 миллионов фунтов.

Еще в мае исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар, экс-голкипер "Юнайтед", говорил, что его клуб не будет стоять на пути у Ван де Бека, если насчет Донни поступит подходящее предложение.



Такое предложение "Аяксу" поступило как раз от "красных дьяволов". Как сообщает BBC, два клуба уже договорились о стоимости 23-летнего игрока сборной Голландии, которого ранее сватали в "Реал" и "Барселону".



Теперь Ван де Бек должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить пятилетний контракт, который, как предполагает De Telegraaf, уже согласован — Донни принял предложение "Юнайтед".



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Ван де Бека, которого он неоднократно просматривал за последний год. Донни станет первым новичком "дьяволов" в это трансферное окно и будет доступен для их первого матча в новом сезоне — против "Кристал Пэлас" 19 сентября.