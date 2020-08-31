"Юнайтед" согласовал приобретение Ван де Бека
"Манчестер Юнайтед" согласовал компенсацию за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека в размере около 40 миллионов фунтов.
Еще в мае исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар, экс-голкипер "Юнайтед", говорил, что его клуб не будет стоять на пути у Ван де Бека, если насчет Донни поступит подходящее предложение.
Такое предложение "Аяксу" поступило как раз от "красных дьяволов". Как сообщает BBC, два клуба уже договорились о стоимости 23-летнего игрока сборной Голландии, которого ранее сватали в "Реал" и "Барселону".
Теперь Ван де Бек должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить пятилетний контракт, который, как предполагает De Telegraaf, уже согласован — Донни принял предложение "Юнайтед".
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Ван де Бека, которого он неоднократно просматривал за последний год. Донни станет первым новичком "дьяволов" в это трансферное окно и будет доступен для их первого матча в новом сезоне — против "Кристал Пэлас" 19 сентября.
31.08.2020 00:05
Просмотров: 880
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нам нужно было в это то хоть как то слить мату, перейру, лингарда, матича, джонса, роха ----купить Санчо и все блть
(ответить)
Есть мнение у скюма, на какой позиции будет играть этот топорь?!) б2б, апз...куда его пихать и зачем он мю... После покупки бруно пынальдыша?!))
Это сюр какой-то. 100 млн покпа сидеть на лавке? Новоподписссаный матич или молодое дарование мактоминей... А он кстати рили сильный игрок.
Ну чет ор)))
(ответить)
Не плохо. Жду защитника и опорника.
(ответить)
Гы.
Забавно.
(ответить)
ска. пенсы собираются как-то умещать на поле маунта хаверца ковачича жоржиньо и не парятся кайфуют. это повезет еще если канте сможет держать форму чтобы чистить за всеми
манки уже усираются потому что к погба и фернандешу покупают еще одного созидательного игрока. я хyею
(ответить)
Раимбеееек, Ван Де Беееек
(ответить)
Ничего про него не знаю, но то что подписали ЦП - шаг верный
(ответить)
Хз канеш, но по мне МакТоминай > вдб
(ответить)
как тренер сульшер конечно еще тот середняк но футболистов подбирает очень даже. спасибо норвегу что не моур
(ответить)
Топовая покупка кстати
(ответить)
ебаааааать... по кайфу пиздец
(ответить)
Ясно проблемная зона правый край атаки берем чувака на позицию Погба не продав нигера, Вуди просто купил что кореш Сар решил спихнуть, дауны блять сидят в рук-ве МЮ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий