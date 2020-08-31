"Юнайтед" согласовал приобретение Ван де Бека

Донни Ван де Бек "Манчестер Юнайтед" согласовал компенсацию за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека в размере около 40 миллионов фунтов.

Еще в мае исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар, экс-голкипер "Юнайтед", говорил, что его клуб не будет стоять на пути у Ван де Бека, если насчет Донни поступит подходящее предложение.

Такое предложение "Аяксу" поступило как раз от "красных дьяволов". Как сообщает BBC, два клуба уже договорились о стоимости 23-летнего игрока сборной Голландии, которого ранее сватали в "Реал" и "Барселону".

Теперь Ван де Бек должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить пятилетний контракт, который, как предполагает De Telegraaf, уже согласован — Донни принял предложение "Юнайтед".

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Ван де Бека, которого он неоднократно просматривал за последний год. Донни станет первым новичком "дьяволов" в это трансферное окно и будет доступен для их первого матча в новом сезоне — против "Кристал Пэлас" 19 сентября.


Метки Аякс, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 880

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Последние комментарии:




  1. rj1992 31.08.2020 00:56 # rj1992
    Нам нужно было в это то хоть как то слить мату, перейру, лингарда, матича, джонса, роха ----купить Санчо и все блть

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  2. thegodfather 31.08.2020 00:41 # thegodfather
    Есть мнение у скюма, на какой позиции будет играть этот топорь?!) б2б, апз...куда его пихать и зачем он мю... После покупки бруно пынальдыша?!))
    Это сюр какой-то. 100 млн покпа сидеть на лавке? Новоподписссаный матич или молодое дарование мактоминей... А он кстати рили сильный игрок.
    Ну чет ор)))

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  3. imf-tau 31.08.2020 00:37 # imf-tau
    Не плохо. Жду защитника и опорника.

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  4. thegodfather 31.08.2020 00:35 # thegodfather
    Гы.
    Забавно.

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  5. sir-alexferguson 31.08.2020 00:33 # sir-alexferguson
    ска. пенсы собираются как-то умещать на поле маунта хаверца ковачича жоржиньо и не парятся кайфуют. это повезет еще если канте сможет держать форму чтобы чистить за всеми
    манки уже усираются потому что к погба и фернандешу покупают еще одного созидательного игрока. я хyею

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  6. mr-s1n1st3r 31.08.2020 00:18 # mr-s1n1st3r
    Раимбеееек, Ван Де Беееек

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  7. kagawa 31.08.2020 00:15 # kagawa
    Ничего про него не знаю, но то что подписали ЦП - шаг верный

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  8. gerrard08 31.08.2020 00:15 # gerrard08
    Хз канеш, но по мне МакТоминай > вдб

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  9. sir-alexferguson 31.08.2020 00:10 # sir-alexferguson
    как тренер сульшер конечно еще тот середняк но футболистов подбирает очень даже. спасибо норвегу что не моур

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  10. j-silver 31.08.2020 00:09 # j-silver
    Топовая покупка кстати

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  11. sir-alexferguson 31.08.2020 00:08 # sir-alexferguson
    ебаааааать... по кайфу пиздец

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  12. rj1992 31.08.2020 00:08 # rj1992
    Ясно проблемная зона правый край атаки берем чувака на позицию Погба не продав нигера, Вуди просто купил что кореш Сар решил спихнуть, дауны блять сидят в рук-ве МЮ

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