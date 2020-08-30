Марио Лемина арендован "Фулхэмом"

Полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина присоединился к "Фулхэму" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2020/21.

Поиграв за "Лорьян", "Марсель" и "Ювентус", три года назад Лемина прибыл на "Сент-Мэри" за рекордные на тот момент для "Саутгемптона" 15.4 млн. фунтов.



Однако найти общий язык с нынешним наставником "святых" Ральфом Хазенхюттлем игроку сборной Габона не удалось, и минувший сезон Марио провел в "Галатасарае" на правах аренды.



Этим Лемина вернулся в "Саутгемптон", но только для того чтобы снова уйти в аренду. На сей раз — в "Фулхэм", который также получил право последующего выкупа 26-летнего полузащитника.