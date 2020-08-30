"Саутгемптон" начал переговоры с Ингсом о новом контракте

"Саутгемптон" начал переговоры со своим нападающим Данни Ингсом о новом контракте на улучшенных условиях.

Минувший сезон Ингс с полным правом может назвать лучшим в свей карьере. Данни наколотил 22 мяча в Премьер-Лиге, лишь на один гол отстав от взявшего "Золотую бутсу" Джейми Варди из "Лестера".



От действующего контракта Ингса с зарплатой в 65 тысяч фунтов в неделю остается еще два года, однако клуб с "Сент-Мэри" хочет наградить своего бомбардира новой сделкой, несмотря на кризисные времена.



Как сообщает Daily Mail, стороны уже провели предварительные переговоры, но пока компромисс не достигнут. Ингс отлично понимает, что следующий контракт может стать его последним большим в карьере.



Помимо Ингса, которого "Саутгемптон" выкупил год назад у "Ливерпуля" за 20 млн. фунтов после сезона аренды, новый контракт ждет и левого защитника Райана Бертрана.