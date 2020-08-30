Кай Хаверц стал еще на шаг ближе к "Челси"

Кай Хаверц Атакующий полузащитник "Байера" Кая Хаверц стал еще на шаг ближе к переходу в "Челси", пропустив серию фитнес-тестов своего клуба в воскресенье.

В минувшие пятницу и субботу Хаверц побывал на тренировочной базе "Байера", но лишь для того, чтобы сдать тесты на коронавирус — без отрицательного результата Каю не сможет присоединиться к сборной Германии.

А вот в воскресенье, сообщает Bild, Хаверц остался дома. В отсутствие Кая игроки "Байера" прошли проверку на физическую подготовку, чтобы в понедельник принять участие в открытой тренировке.

По всей видимости, это говорит о том, что 21-летний Хаверц находится на пороге отъезда из Леверкузена. Evening Standard предполагает, что "Челси" сразу заплатит за Кая 70 миллионов фунтов, а еще 15 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

При этом с самим Хаверцем "Челси" договорился еще неделю назад. Кая полон желания последовать за своим партнером по национальной команде Тимо Вернером на "Стэмфорд Бридж".


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1179

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Последние комментарии:




  1. superperez101 30.08.2020 23:05 # superperez101
    Кого быстрее купят
    Его или муссю

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  2. yamateh 30.08.2020 22:48 # yamateh
    При этом с самим Хаверцем "Челси" договорился еще неделю назад.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80627/?c=1

    С самим Хаверцом договорились уже год назад

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  3. mixmaster 30.08.2020 22:27 # mixmaster
    1000 и один шаг Какая

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  4. gerrard08 30.08.2020 22:19 # gerrard08
    это уже, кажись 7 или 8 его шаг.
    так может через годика 4 до бриджа дойдет.

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  5. alexomck 30.08.2020 22:11 # alexomck
    пешком в Лондон идёт

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  6. m-ballack 30.08.2020 22:03 # m-ballack
    Еще на целый шаг? Вот ето да.

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