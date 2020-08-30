Кай Хаверц стал еще на шаг ближе к "Челси"
Атакующий полузащитник "Байера" Кая Хаверц стал еще на шаг ближе к переходу в "Челси", пропустив серию фитнес-тестов своего клуба в воскресенье.
В минувшие пятницу и субботу Хаверц побывал на тренировочной базе "Байера", но лишь для того, чтобы сдать тесты на коронавирус — без отрицательного результата Каю не сможет присоединиться к сборной Германии.
А вот в воскресенье, сообщает Bild, Хаверц остался дома. В отсутствие Кая игроки "Байера" прошли проверку на физическую подготовку, чтобы в понедельник принять участие в открытой тренировке.
По всей видимости, это говорит о том, что 21-летний Хаверц находится на пороге отъезда из Леверкузена. Evening Standard предполагает, что "Челси" сразу заплатит за Кая 70 миллионов фунтов, а еще 15 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
При этом с самим Хаверцем "Челси" договорился еще неделю назад. Кая полон желания последовать за своим партнером по национальной команде Тимо Вернером на "Стэмфорд Бридж".
30.08.2020 22:00
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Последние комментарии:
Кого быстрее купят
Его или муссю
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При этом с самим Хаверцем "Челси" договорился еще неделю назад.
Источник: http://fapl.ru/posts/80627/?c=1
С самим Хаверцом договорились уже год назад
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1000 и один шаг Какая
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это уже, кажись 7 или 8 его шаг.
так может через годика 4 до бриджа дойдет.
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пешком в Лондон идёт
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Еще на целый шаг? Вот ето да.
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