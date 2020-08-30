Кай Хаверц стал еще на шаг ближе к "Челси"

Атакующий полузащитник "Байера" Кая Хаверц стал еще на шаг ближе к переходу в "Челси", пропустив серию фитнес-тестов своего клуба в воскресенье.

В минувшие пятницу и субботу Хаверц побывал на тренировочной базе "Байера", но лишь для того, чтобы сдать тесты на коронавирус — без отрицательного результата Каю не сможет присоединиться к сборной Германии.



А вот в воскресенье, сообщает Bild, Хаверц остался дома. В отсутствие Кая игроки "Байера" прошли проверку на физическую подготовку, чтобы в понедельник принять участие в открытой тренировке.



По всей видимости, это говорит о том, что 21-летний Хаверц находится на пороге отъезда из Леверкузена. Evening Standard предполагает, что "Челси" сразу заплатит за Кая 70 миллионов фунтов, а еще 15 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



При этом с самим Хаверцем "Челси" договорился еще неделю назад. Кая полон желания последовать за своим партнером по национальной команде Тимо Вернером на "Стэмфорд Бридж".