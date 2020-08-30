"Лидс" и "Астон Вилла" готовы сделать Мартинеса своим первым номером

Сразу два клуба Премьер-Лиги, "Лидс" и "Астон Вилла", готовы предложить Эмилиано Мартинесу из "Арсенала" роль основного голкипера.

Несмотря на выздоровление Бернда Лено, субботний матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" главный тренер "Арсенала" Микель Артета решил сыграть с Мартинесом в воротах.



Как и в финале Кубка Англии против "Челси" 1 августа, Эмилиано не подвел и помог "Арсеналу" завоевать свой второй трофей при Артете.



Однако дальнейшие перспективы 27-летнего аргентинца как первого номера "канониров" вызывают большие вопросы, и этим пытаются воспользоваться два других клуба.



Как сообщает Daily Mail, в услугах Мартинеса лично заинтересован главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса, который готов освободить место своему соотечественнику с помощью продажи Кико Касильи.



А The Independent утверждает, что "Астон Вилла", в чьих воротах в минувшем сезоне успели поиграть Том Хитон, Хосе Рейн и Эрьян Нюланд, уже готовит предложение в 10 миллионов фунтов о покупке Эмилиано.



В данный момент "Арсенал" оценивает Мартинеса в 20 млн. фунтов, но, вероятно, будет согласен и на меньшую компенсацию.