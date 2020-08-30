"Вулверхэмптон" больше не интересуется Мэйтланд-Найлсом

"Вулверхэмптон" завершил интерес к полузащитнику "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлсу.

Ранее в августе "канониры" отклонили предложение "волков" в 15 миллионов фунтов о покупке Мэйтланд-Найлса, но, по слухам, были готовы отпустить Эйнсли за 20 млн.



По всей видимости, "Арсенал" и так сомневался насчет расставания со своим воспитанником, но после победы в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" накануне окончательно отказался от этой идеи.



Накануне, в свой 23-й День рождения, Мэйтланд-Найлс был признан лучшим игроком матча, а также был награжден вызовом в сборную Англии на поединки против Исландии и Дании, чем завоевал свое место в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Как сообщает Sky Sports, "Вулверхэмптон" больше не верит, что "Арсенал" отпустит Эйнсли, поэтому решил сосредоточиться на прочих трансферных целях.