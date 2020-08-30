Дохерти пришлось удалить твиты о любви к "Арсеналу"

Новичок "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти был вынужден удалить пару своих твитов, которые несовместимы с выступлением за "шпор".

Ранее в воскресенье "Тоттенхэм" завершил приобретение Дохерти у "Вулверхэмптона" за 15 миллионов фунтов.



Как и многие другие футболисты, в столь важный момент своей карьеры Мэтт был настигнут теми следами в Интернете, которые он оставил в далеком прошлом.



Фанаты откопали твиты Дохерти восьмилетней давности, где Мэтт признается в любви к "Арсеналу". Однако "Тоттенхэм" блестяще использовал это для презентации своего новичка.



"Я очень горжусь тем, что перешел в такой большой клуб. Лучший стадион в мире. Возможно, лучшая тренировочная база в мире — из тех, что я видел".



"Первый матч сезона уже через две недели, и мне не терпится начать. Когда я надену эту футболку, я буду выкладываться без остатка".



"Я могу играть в тройке защитников, вингбека, в полузащите, в четверке защитников в линию. Есть много вещей, которые я могу, и я буду стараться изо всех сил ради этого клуба".



"Я провел великолепное время в "Вулверхэмптоне", и я не могу сказать ни одного плохого слова о клубе в целом. Но я чувствую, что здесь я смогу вывести свою игру и свою карьеру на более высокий уровень. Переходя в "Тоттенхэм", я делаю большой шаг вперед", — сообщил Дохерти Spurs TV.



