Дохерти пришлось удалить твиты о любви к "Арсеналу"

Мэтт Дохерти Новичок "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти был вынужден удалить пару своих твитов, которые несовместимы с выступлением за "шпор".

Ранее в воскресенье "Тоттенхэм" завершил приобретение Дохерти у "Вулверхэмптона" за 15 миллионов фунтов.

Как и многие другие футболисты, в столь важный момент своей карьеры Мэтт был настигнут теми следами в Интернете, которые он оставил в далеком прошлом.

Фанаты откопали твиты Дохерти восьмилетней давности, где Мэтт признается в любви к "Арсеналу". Однако "Тоттенхэм" блестяще использовал это для презентации своего новичка.

"Я очень горжусь тем, что перешел в такой большой клуб. Лучший стадион в мире. Возможно, лучшая тренировочная база в мире — из тех, что я видел".

"Первый матч сезона уже через две недели, и мне не терпится начать. Когда я надену эту футболку, я буду выкладываться без остатка".

"Я могу играть в тройке защитников, вингбека, в полузащите, в четверке защитников в линию. Есть много вещей, которые я могу, и я буду стараться изо всех сил ради этого клуба".

"Я провел великолепное время в "Вулверхэмптоне", и я не могу сказать ни одного плохого слова о клубе в целом. Но я чувствую, что здесь я смогу вывести свою игру и свою карьеру на более высокий уровень. Переходя в "Тоттенхэм", я делаю большой шаг вперед", — сообщил Дохерти Spurs TV.


Метки Арсенал, видео, Дохерти, Интернет, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1091

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  1. chr1s8rown 30.08.2020 19:31 # chr1s8rown
    Креативнее не видел ничего

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  2. vodila 30.08.2020 19:30 # vodila
    r/watchpeopledieinside

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  3. superglor 30.08.2020 19:20 # superglor
    Болел за лучший клуб Лондона но ради денег предал выбор сердца, помойка позорная! И за петухов только такие играют, знайте! Арсенал вперед!

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