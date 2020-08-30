Майкл Кин заключил новый контракт с "Эвертоном"

Центральный защитник "Эвертона" Майкл Кин заключил с мерсисайдским клубом новый контракт до 2025 года.

После своего перехода из "Бернли" за 30 миллионов фунтов летом 2017 Кин сыграл 94 матча Премьер-Лиги за "Эвертон", включая 31 в минувшем сезоне.



Особенно хорошо Майкл проявил себя после карантина, сыграв каждую минуту каждого матча "ирисок" в Премьер-Лиге в этот период и собрав несколько наград лучшему игроку.



Своей игрой 27-летний англичанин застолбил место в долгосрочных планах главного тренера Карло Анчелотти и в награду получил новую сделку на улучшенных условиях.



"Мои лучшие годы определенно еще впереди. Я работаю над различными вещами каждый день. Я стремлюсь стать лучше в каждом аспекте игры, и, надеюсь, я смогу показать это", — сообщил Кин evertontv.