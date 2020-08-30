Ла Лига поддержала "Барселону" в споре с Месси
Боссы Ла Лиги поддержали руководство "Барселоны" в споре с нападающим Лионелем Месси.
Сегодня Месси подтвердил серьезность своих намерений насчет ухода из клуба, отказавшись приехать на тренировку и на коронавирусное тестирование.
В контракте 33-летнего аргентинца был пункт, позволявший ему покинуть "Барселону" свободным агентом в срок до 10 июня. Лионель убежден, что чрезвычайная ситуация в виде пандемии коронавируса должна была продлить срок действия этого пункта.
Однако сегодня Ла Лига выпустила заявление, в котором сообщила, что не одобряет прошение Месси освободить его от обязательств по контракту с "Барселоной".
Лионель может уйти с "Ноу Камп" по своей воле, только если выплатит 700 миллионов евро (630 млн. фунтов) отступных, что прописаны в контракте.
Позиция Ла Лиги означает, что "Манчестер Сити" придется договариваться с "Барселоной" о компенсации за Лионеля.
30.08.2020 17:00
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Последние комментарии:
ла лигу вообще никто потом смотреть не будет
что там может быть интересного? леганес : лас-пальмас?
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можно подумать сити не может выплатить 700 млн.
и даже миллиард, включая коротышкинскую зарплату за три года вперед
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единственный ценный актив в ла лиге, оно и понятно.
теперь бензоколонке опять надо башлять судам, а затем вышестоящим.
а так гнилая ситуация - пута гнилая(им достается за свою гниль), гном гнилой и такая же и бензоколонка. Кароч идеальный гнилой любовный треугольник.
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ожидаемо. Сити и за налик заберёт.
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подрочили и хватит особенно это касается туркменской шлюхи scholes22 а то она тут свой клитор как только не наяривала
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