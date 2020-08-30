Ла Лига поддержала "Барселону" в споре с Месси

Лионель Месси Боссы Ла Лиги поддержали руководство "Барселоны" в споре с нападающим Лионелем Месси.

Сегодня Месси подтвердил серьезность своих намерений насчет ухода из клуба, отказавшись приехать на тренировку и на коронавирусное тестирование.

В контракте 33-летнего аргентинца был пункт, позволявший ему покинуть "Барселону" свободным агентом в срок до 10 июня. Лионель убежден, что чрезвычайная ситуация в виде пандемии коронавируса должна была продлить срок действия этого пункта.

Однако сегодня Ла Лига выпустила заявление, в котором сообщила, что не одобряет прошение Месси освободить его от обязательств по контракту с "Барселоной".

Лионель может уйти с "Ноу Камп" по своей воле, только если выплатит 700 миллионов евро (630 млн. фунтов) отступных, что прописаны в контракте.

Позиция Ла Лиги означает, что "Манчестер Сити" придется договариваться с "Барселоной" о компенсации за Лионеля.


Метки Барселона, Ла Лига, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 17:00

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  1. superperez101 30.08.2020 17:16 # superperez101
    ла лигу вообще никто потом смотреть не будет
    что там может быть интересного? леганес : лас-пальмас?

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  2. superperez101 30.08.2020 17:14 # superperez101
    можно подумать сити не может выплатить 700 млн.
    и даже миллиард, включая коротышкинскую зарплату за три года вперед

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  3. gerrard08 30.08.2020 17:14 # gerrard08
    единственный ценный актив в ла лиге, оно и понятно.
    теперь бензоколонке опять надо башлять судам, а затем вышестоящим.

    а так гнилая ситуация - пута гнилая(им достается за свою гниль), гном гнилой и такая же и бензоколонка. Кароч идеальный гнилой любовный треугольник.

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  4. alexomck 30.08.2020 17:06 # alexomck
    ожидаемо. Сити и за налик заберёт.

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  5. gormartin 30.08.2020 17:04 # gormartin
    подрочили и хватит особенно это касается туркменской шлюхи scholes22 а то она тут свой клитор как только не наяривалаПользователь получил предупреждение

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