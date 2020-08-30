Ла Лига поддержала "Барселону" в споре с Месси

Боссы Ла Лиги поддержали руководство "Барселоны" в споре с нападающим Лионелем Месси.

Сегодня Месси подтвердил серьезность своих намерений насчет ухода из клуба, отказавшись приехать на тренировку и на коронавирусное тестирование.



В контракте 33-летнего аргентинца был пункт, позволявший ему покинуть "Барселону" свободным агентом в срок до 10 июня. Лионель убежден, что чрезвычайная ситуация в виде пандемии коронавируса должна была продлить срок действия этого пункта.



Однако сегодня Ла Лига выпустила заявление, в котором сообщила, что не одобряет прошение Месси освободить его от обязательств по контракту с "Барселоной".



Лионель может уйти с "Ноу Камп" по своей воле, только если выплатит 700 миллионов евро (630 млн. фунтов) отступных, что прописаны в контракте.



Позиция Ла Лиги означает, что "Манчестер Сити" придется договариваться с "Барселоной" о компенсации за Лионеля.