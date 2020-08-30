Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр получил дополнительные дни отпуска после греческих приключений.

Напомним, отпуск на Миконосе обернулся для Магуайра двумя ночами в полицейском участке и приговором суда в виде 21 месяца тюрьмы условно за стычку с местными стражами закона.



Отпуск для Харри должен был закончиться в этот уикенд — самый дорогой защитник в мире планировал прибыть в расположение сборной Англии для подготовки к матчам Лиги Наций против Исландии и Дании.



Однако главный тренер англичан Гарет Саутгейт отчислил Магуайра после приговора греческого суда, что продлило летние каникулы Харри до среды, когда к тренировкам приступает "Юнайтед".



The Sun стало известно, что в среду отпуск Магуайра не закончится. Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер чувствует, что Харри не находится в правильном психологическом состоянии, чтобы окунуться в работу.



Таким образом, Магуайр дополнительно получит несколько дней, чтобы привести свои мысли в порядок, и к тренировкам приступит позже остальной команды.