Магуайр получил дополнительные дни отпуска
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр получил дополнительные дни отпуска после греческих приключений.
Напомним, отпуск на Миконосе обернулся для Магуайра двумя ночами в полицейском участке и приговором суда в виде 21 месяца тюрьмы условно за стычку с местными стражами закона.
Отпуск для Харри должен был закончиться в этот уикенд — самый дорогой защитник в мире планировал прибыть в расположение сборной Англии для подготовки к матчам Лиги Наций против Исландии и Дании.
Однако главный тренер англичан Гарет Саутгейт отчислил Магуайра после приговора греческого суда, что продлило летние каникулы Харри до среды, когда к тренировкам приступает "Юнайтед".
The Sun стало известно, что в среду отпуск Магуайра не закончится. Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер чувствует, что Харри не находится в правильном психологическом состоянии, чтобы окунуться в работу.
Таким образом, Магуайр дополнительно получит несколько дней, чтобы привести свои мысли в порядок, и к тренировкам приступит позже остальной команды.
30.08.2020 16:00
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Алкаш
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погулял побухал в отпуске и еще за это отгулы на работе дали, ебать не работа а рай. Так пришел в понедельник и начальнику типа я на выходных сильно погулял мне нужно еще два дня отгулов не ну я хуеееее
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