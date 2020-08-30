Агент Торрейры поставил ультиматум перед Артетой

Агент полузащитника Лукаса Торрейры поставил ультиматум перед главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.

Торрейра стал редким гостем в стартовом составе "Арсенала" с момента перенесенной в марте травмы лодыжки в марте, а на матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" накануне даже не попал в заявку.



Интерес к экс-игроку "Сампдории" уже проявили "Торино", "Милан", и "Фиорентина", и 24-летнему уругвайцу нужно четкое понимание, рассчитывает на него Артета или нет.



"К нам много обращаются за информацией, но пока ничего официального, у нас нет напечатанных на бумаге предложений".



"Игрок тренируется с "Арсеналом", который по-прежнему владеет им. Он один из немногих, кто, приехав в Англию, немедленно сыграл 50 матчей подряд".



"После неприятной травмы ему не потребовалась операция, но восстановительный процесс получился непростым и потребовал времени".



"Теперь тренер и "Арсенал" должны решить, нужен им Торрейра или нет".



"Футбол делится на две части — спортивную и экономическую. И со спортивной точки зрения Торрейра идеален для "Торино", где он смог бы воссоединиться с Марко Джампаоло, который был его тренером в "Сампдории".



"В то же время мы должны быть реалистами и понимать, что "Арсенал" потребует большую компенсацию, а зарплата Лукаса слегка не по карману "Торино", — сообщил агент Пабло Бентакур Calciomercato.