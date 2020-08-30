Моуриньо: "Я становлюсь лучше и лучше"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что с возрастом он становится только лучше как тренер.

В свои 57 лет Моуриньо является пятым самым возрастным тренером в Премьер-Лиге. Жозе начал работать на топ-уровне еще в 2002 году в "Порту".



За свою карьеру Моуриньо выиграл огромное количество трофеев, хотя в последние годы успехи сопутствуют ему все реже, и кто-то даже считает, что Жозе уже не тот.



Сам португалец придерживается другого мнения и считает, что только улучшает свои тренерские навыки.



"Как я сохраняю мотивацию? Во-первых, я очень молод".



"Люди думают, что я стар, потому что я тренирую на этом уровне с 2002 года. Я очень молод для футбольного тренера. Это та работа, где с опытом ты становишься лучше, а не хуже".



"Я больше не импульсивен. Я лучше контролирую свои эмоции. Я думаю лучше, я решаю лучше. Думаю, с возрастом тренер накапливает опыт".



"Ты не игрок, и тебе не нужно, чтобы твое тело функционировало так же, как прежде. Тебе нужно, чтобы твои мозги были лучше. Мне не нужно совершать ускорения. Мне не нужно прыгать. Мне не нужно бегать 90 минут. Мне нужно думать. Поэтому тренер становится лучше и лучше, пока мотивация не покинула его", — цитирует Моуриньо PA.