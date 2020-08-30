"Бавария" ожидает получить предложение по Алькантаре со дня на день

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что его клуб ожидает вскоре получить предложение по полузащитнику Тиаго Алькантаре, которого называют трансферной целью "Ливерпуля".

Несмотря на отсутствие контакта между "Баварией" и "Ливерпулем" по официальным каналам, английские и немецкие медиа продолжают твердить, что 29-летний Алькантара или договаривается с "красными", или уже договорился.



"Ливерпуль" отпугивает установленная за Тиаго цена в 30 миллионов фунтов, но в то же время чемпионы Премьер-Лиги не могут сидеть сложа руки из-за интереса "Баварии" к их полузащитнику Джорджиньо Вейналдума.



На предстоящей неделе, как надеются в Мюнхене, процесс должен сдвинуться с мертвой точки.



"Мы ожидаем получить предложение от другого клуба в ближайшие дни. Он (Алькантара) сказал нам, что в конце своей карьеры хотел бы попробовать что-нибудь новое", — сообщил Румменигге Welt Am Sonntag.